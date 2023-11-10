صحيفة: بيدري جاهز للمشاركة أساسيًا أمام ألافيس

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن بيدرو جونزاليس "بيدري" لاعب وسط برشلونة سيظهر في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام ألافيس، في مباراة ألافيس، يوم الأحد.

وغاب بيدري شهرين ونصف عن الملاعب بسبب إصابة عضلية قبل العودة للملاعب مؤخرًا والمشاركة لدقائق في مباراتي البارسا الأخيرتين.

وخاض اللاعب البالغ عمره 20 عامًا 33 دقيقة في مباراة برشلونة ريال بيتيس، قبل أن يلعب 31 دقيقة في المباراة التالية أمام شاختار دونيتسك في دوري الأبطال.

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وأكدت "سبورت" في تقريرها أن بيدري، الذي تعامل برشلونة مع إصابته بحذر شديد، بات جاهزًا للتواجد في التشكيل الأساسي للمدرب تشافي هيرنانديز.

عودة بيدري أمام ألافيس ستمنح حلولًا لوسط ملعب الفريق الذي يفتقد خدمات جافي بسبب الإيقاف، في حين يستمر غياب فرينكي دي يونغ وسيرجي روبرتو بسبب الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 12 جولة برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

يستهدف نادي برشلونة، تكريم أسطورته السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم انتر ميامي الأمريكي خلال العام المقبل.

خطة تكريم برشلونة لميسي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى لتكريم ميسي في افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الجديد للجمهور، والمتوقع أن يتم في نوفمبر 2024.

وتزامنا مع احتفالات برشلونة بالذكرى الـ125 لتأسيس النادي، يفترض أن يكون هناك لقاء بين البلوجرانا ومنتخب الأرجنتين.

وحال تم التوصل لاتفاق حول إقامة هذه المباراة، فإن ميسي سيعود إلى "منزله السابق" كامب نو، والذي قضى فيه 17 موسما مع الفريق الأول.

وأفادت الصحيفة، بأن هناك عائق أمام إقامة المباراة في التوقيت المذكور، حيث سيخوض منتخب التانجو مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في 14 و19 نوفمبر ضد باراجواي وبيرو.

ولذلك سيتوجب إيجاد موعد مناسب للمباراة في ديسمبر 2024، أو الأشهر الأولى لعام 2025، وضمان تواجد كافة نجوم المنتخب الأرجنتيني في تلك المواجهة وعلى رأسهم ميسي.

وانتقل النجم الأرجنتيني بالمجان إلى الدوري الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ميسي يحسم عودته إلى برشلونة أو أوروبا

وقال ميسي، في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كان لدي العديد من العروض على الطاولة هذا العام.. بما في ذلك العديد من الأندية الأوروبية والعروض السعودية".

وأضاف: "لقد قررنا القدوم إلى ميامي وهذا القرار نحن سعداء به، ونشعر بالارتياح تجاهه".

وعن منافسات كأس العالم 2026، أوضح: "بالنظر إلى عمري في ذلك الوقت، يبدو الأمر صعبًا، لكننا سنرى ما قد يحدث".

وواصل: "كان بإمكاني العودة إلى برشلونة لكن ذلك لم يحدث. كان الأمر مشابهًا لاضطراري المغادرة في عام 2021".

كان ميسي قد اضطر للرحيل عن البارسا في 2021، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأكمل: "فكرت في العودة إلى برشلونة، وفي حياتي هناك، والاعتزال هناك كما أردت دائمًا، لكن.. لم يكن ذلك ممكنًا".

وسئل ميسي إذا كانت هناك فرصة للانتقال الآن على سبيل الإعارة إلى البلوجرانا أو أي فريق آخر، فرد البرغوث: "لا.. لا توجد فرصة. لا على الإطلاق".

وحول عودته إلى اللعب في أوروبا، حسم البرغوث الأمر قائلًا: "لقد فزت هناك بكل ما حلمت به. الآن بعد أن قررت القدوم إلى الولايات المتحدة، لا أعتقد أنني سأعود للعب في أوروبا أبدًا".