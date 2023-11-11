السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مدفعية الاحتلال تستهدف عدة مواقع في جنوب لبنان

مدفعية الاحتلال،
مدفعية الاحتلال، فيتو

طوفان الأقصي، أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت باستهداف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في جنوب لبنان.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة الزهراني التي تبعد حوالي 40 كم عن الناقورة، فيما تم استهداف أطراف بلدتي الضهيرة وطيرحرفا في القطاع الغربي بجنوب لبنان بالمدفعية.

ونفذت طائرات إسرائيلية مساء الخميس سلسلة غارات استهدفت أحراج اللبونة في الناقورة، والحدب في عيتا الشعب، وأطراف بلدة كفركلا، ومرتفعات بلدة شبعا، والهبارية، وتل نحاس، وسهل مرجعيون.

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كما نفذت غارة على أطراف بلدة بليدا في القطاع الغربي، أدت إلى اشتعال النار في أحد المنازل.

وأمس، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بسقوط قذيفة إسرائيلية على مستشفى ميس الجبل جنوب لبنان.    

وجرى قصف متبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الحدود، واستهدف حزب الله اللبناني منشأة عسكرية إسرائيلية على الحدود.

 

إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه مواقع جيش الاحتلال

وأعلن "حزب الله" اللبناني، الإثنين الماضي، استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، بحسب قوله.

وقال الحزب، في بيان له، إنه تم "تدمير هذه التجهيزات"، مشيرًا إلى "استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مما أدى إلى إصابتهما".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت عن "إطلاق 30 صاروخًا وقذيفة من لبنان تجاه مواقع الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما رد الجيش بالمدفعية على مصادر النيران".

 

تحلّيق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي

 وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية، قد أفادت بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان"، مشيرة إلى تحلّيق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف، يوم الأحد الماضي، سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.

 

جيش الاحتلال Vs حزب الله

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.

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