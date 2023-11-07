الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارة على جبل اللبونة جنوب لبنان

جيش الإحتلال، فيتو
جيش الإحتلال، فيتو

 أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن غارة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، على جبل اللبونة جنوبي لبنان.

جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الطيران الحربي المعادي أغار على جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة، في وقت حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري".


وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، بحسب قوله.

 

أسلحة صاروخية

 وقال الحزب، في بيان له، إنه تم "تدمير هذه التجهيزات"، مشيرًا إلى "استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مما أدى إلى إصابتهما".


وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت عن "إطلاق 30 صاروخًا وقذيفة من لبنان تجاه مواقع الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما رد الجيش بالمدفعية على مصادر النيران".

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تحلّيق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي

 وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية، قد أفادت بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان"، مشيرة إلى تحلّيق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.


يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف، يوم الأحد الماضي، سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.

 

إطلاق نار

 ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
 

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لبنان الاحتلال جيش الاحتلال جبل اللبونة

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