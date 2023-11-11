عمر خيرت، تعرف عما حدث في مصر والعالم يوم ميلاد الموسيقار الكبير

يحتفل الموسيقار عمر خيرت اليوم، بمرور 75 عاما على ميلاده. عمر خيرت هو العاشق للموسيقى، والمهموم بالنغمات والساعى لإسعاد الناس بنغماته.

ولد عمر خيرت أو المتمرد كما يحب أن يطلق على نفسه، فى 11 نوفمبر 1948 بحى السيدة زينب لأسرة مثقفة محبة للفنون، فعمه هو أبو بكر خيرت المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة، أما جده فهو محمود عبدالرحيم خيرت الذي كان من أحد أعيان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وكان محاميًا ومهتمًا جدًا بالفنون وشاعرًا وأديبًا ومترجمًا ورسامًا وموسيقيًا، وكان لديه صالون دائم للفنون يجمع رموز الفن والثقافة في ذلك العصر بالقاهرة أمثال: فنان الشعب سيد درويش والمثَّال محمود مختار والأديب مصطفى لطفي المنفلوطي، ووالده كان مهندسًا معماريًا متخصصًا في العمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضًا عازفًا للبيانو.

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وفى يوم ميلاد الموسيقار الكبير عمر خيرت ، نرصد أبرز الأحداث التى شهدتها مصر والعالم:

منع السيدات من حضور حفل افتتاح البرلمان

كانت صحف مصر تشير إلى أن ميزانية مصر صارت 90 مليون جنيه، فى وقت صدور قرار بمنع السيدات من حضور حفل افتتاح البرلمان المصري فى دورته الجديدة، ورفعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة بشأن تأسيس دار "سك النقود" للاستغناء عما يسك من عملات فضية ونحاسية بخارج مصر.

كانت استعدادات الحكومة جارية لبدء الأعمال الرسمية فى مشروع خزان أسوان، واستدعى مجلس الوزراء أربعة خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا والسويد لوضع مشروع مصنع الحديد الذى سينشأ فى أسوان اعتمادا على كهرباء الخزان.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا بأنها تنوي تقديم مشروع قانون خاص بالاشتراطات الصحية التى يجب توافرها فى المقاهى، بينما أعلنت مباحث التموين أنها استطاعت أن تقبض على 35 بائع بترول يتاجرون به فى السوق السوداء.

ماري منيب تصنع عروسة لحمايتها من الحسد

وفى يوم ميلاد عمر خيرت اكتشف مدير مكتب محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء، خطأ كبيرا فى تحديد مواعيده، يتطلب منه أن يتناول طعام الغداء ثلاث مرات فى نفس اليوم بناء على دعوات قبلها.

وفى نفس اليوم كتبت الفنانة ماري منيب مقالا تحكى فيه عن الحسد، وقالت فيه إن إحدى السيدات قابلتها فى المسرح بعد انتهائها من التمثيل وقالت لها:" إنتى داهنة نفسك عسل!..إيه القبول والخفة دى كلها؟" وفى الليالي التالية وجدت مارى منيب نفسها تظهر على المسرح فيقابلها الجمهور بعدم اكتراث أو اهتمام ولا أحد يصفق لها، فلما وصلت البيت إلى بيتها صنعت عروسة من الورق، وبدأت تغزها بالإبرة ثم أشعلت النار فيها ورمتها فى البخور، ليعود حالها كالسابق.

اقتراح بتخصيص أملاك اليهود للاجئين

وفى يوم ميلاد عمر خيرت أعدت جامعة الدول العربية تقريرا وافيا عن حالة اللاجئين العرب الذين شردتهم الصهيونية من ديارهم فلسطين، ودعمته بالصور ونشرته فى الصحف، وأوضحت حالة اللاجئين من بؤس وشقاء، وقدرت عدد العرب المهددين بالفناء جراء التشريد واللجوء نحو 772 ألف مواطن منهم 10.442 فى مصر داخل المعسكرات، و1656 خارج المعسكرات.

وفى نفس اليوم زارت السيدة إيرين بانت قرينة أول رئيس وزراء لباكستان لياقت علي خان، لجنة سيدات الهلال الأحمر أثناء فترة وجودها فى مصر، وأبدت إعجابها بالنظام المتبع فيه، ونشطت الدعوة فى الأقطار العربية لحمل الحكومات على مصادرة أملاك اليهود الصهيونيين الذين ثبتت خيانتهم للوطن العربي وأن تخصص هذه الأملاك للاجئين المشردين.

ليلى مراد وفاتن حمامة تسيطران على شباك التذاكر

وفى يوم ميلاد عمر خيرت، شهدت دور العرض السينمائى عددا من الأفلام التى حققت نجاحا ساحقا، حيث سجلت أعلى إيرادات، ومنها فيلم " عنبر " للنجمة ليلى مراد وإخراج أنور وجدى وكان يعرض في سينما رويال، وفيلم " اليتيمتين " لفاتن حمامة وثريا حلمى وإخراج حسن الإمام وكان يعرض فى سينما كوزمو، بالإضافة إلى الفيلم الاستعراضي الغنائي " بنت حظ " لسامية جمال ومحمد فوزى وشكوكو وعلي الكسار وإخراج عبد الفتاح حسن، وكان يعرض على فى سينما الكورسال.

الملك عبد العزيز آل سعود يقيم مأدبة ضخمة

وفى يوم ميلاد الموسيقار عمر خيرت سجلت عدسات الصحف والمجلات أول صور للحج فى هذا العام، وبلغ عدد الحجيج على عرفات نحو 350 ألف حاج، وتصدرت الصحف صورة الملك عبد العزيز آل سعود مع حامد جودة رئيس مجلس النواب المصري، حيث أقام الملك السعودي مأدبة عشاء فخمة بلغ عدد المدعوين فيها نحو 1000 شخص.