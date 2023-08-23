القصة الكاملة لانسحاب عمر خيرت من حفله، ورد الشركة المنظمة

على مدار الساعات الماضية احتل الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤشرات بحث جوجل ومختلف التريندات عقب أن تفاجأ الجميع بانسحابه من حفله فى أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة.

وقال عمر خيرت إن أسباب انسحابه من الحفل سوء التنظيم من قبل الشركة المنظمة.

تعليق الموسيقار عمر خيرت

ونشرت صفحة الموسيقار الرسمية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اعتذارًا لجمهوره جاء نصه: "نظرًا لسوء تنظيم الحفل وعدم احترام الشركة المنظمة له ولجمهوره، يعتذر الموسيقار لجمهوره عما حدث ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور أو به والفرقة الموسيقية".

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وجاء في الاعتذار الذي نشره عمر خيرت الموسيقار عبر صفحته الرسمية: “يعلن الموسيقار عمر خيرت انسحابه من الحفل الذي كان مزمعًا إقامته في فندق (…) نظرًا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المتعاقد معها وعدم احترامها له ولجمهوره. ذلك ويعتذر الموسيقار لجمهوره عما حدث ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور أو به والفرقة الموسيقية”.

رد الشركة المنظمة للحفل

فيما أعلنت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت إخلاء مسئوليتها الكاملة عن سوء التنظيم، الذي حدث في الحفل أمس، بأحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل، بيانا توضيحيا، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شرحت فيه موقفها من سوء تنظيم الحفل حيث أشارت إلى عدم مسئوليتها تجاه ما حدث.

وجاء فى البيان: نأسف للأحداث المصاحبة لحفل الموسيقار عمر خيرت مساء أمس، وتعلن الشركة عن عدم مسؤوليتها عن تنظيم الحفل السالف ذكره وإن دور الشركة هو التسويق للحفل فقط ومساعدة المنظم الرئيسي للحفل، وهي مؤسسة الحياة للثقافة والفنون، مؤسسة فردية، وأن الشركة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة كل من أساء لها على وسائل التواصل الاجتماعي بالتشهير والإساءة، ومن أساء لممثلي الشركة بالحفل سواء لفظًا أو بالاعتداء وأن الموضوع بالكامل قيد التحقيق من الجهات المختصة..كما نود أن ننبه أنه تم سابقًا تنظيم 3 حفلات للموسيقار عمر خيرت وكانت من أنجح وأكبر الحفلات للموسيقار داخل جمهورية مصر العربية، وأن ما حدث بالأمس لا يمكن أن يكون من تنظيم الشركة".



وكان الحفل من المقرر أن يبدأ في الثامنة والنصف، شهد تكدسًا شديدًا من الجمهور على بوابات الدخول منذ السادسة وامتدت صفوف الحضور لمسافات طويلة أمام القاعة حتى يتسنى لهم الوصول للمقاعد المخصصة؛ والتي لم تكن كافية للأعداد الموجودة، مما أثار استياء الكثيرين وبدأت تتعالى الأصوات.



كما أكد بعض الحضور أن الرسم الموضح على الصفحة المخصصة بالحجز يظهر القاعة على أنها مدرجة عكس ما وجدوه وهي صفوف متساوية ممتدة بعرض القاعة التي تستوعب ما يقرب أو يزيد على ألف فرد، فضلا عن تدني مستوى التنظيم الذي لا يليق بقيمة الموسيقار الكبير حيث أن حفلاته التي تقام في الأماكن العامة مثل القلعة تتسم بالاحترافية وحسن التنظيم.

