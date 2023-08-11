عمر خيرت يزلزل تويتر بعد حفله الرائع بالعلمين، ومتابعون: عشنا في الخيال مبدع وعظيم كالعادة

عمر خيرت، تصدر عمر خيرت ترند موقع التدوينات القصير على منصة منصة إكس - تويتر، بعد إبداعاته الموسيقية التي أشعلت الأجواء بحفله الحاشد بمهرجان العلمين الجديدة.

حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة

وشهد حفل الموسيقار الكبير، عمر خيرت، مساء الخميس بمدينة العلمين الجديدة حضورًا حاشدًا، وتفاعلًا كبيرًا من جمهوره، حيث بيعت كل التذاكر.

وحملت معظم تعليقات متابعي تويتر، حالة من السعادة والانبهار من الحفل ومقطوعاته الموسيقية الرائعة.

عمر خيرت وجمال عمر خيرت 🤩

ده الواحد كان بقاله كتير ماسمعش مزيكا حلوه كده❤️‍🔥#مهرجان_العلمين_الجديدة#عمر_خيرت pic.twitter.com/vD5ikjmmsO Advertisements August 10, 2023

وقالت متابعة: "عمر خيرت وقمة الإبداع في حفلة مهرجان العلمين الجديدة افتحوا التليفزيون واتفرجوا".

وتابعت أخرى: "المقطوعة ما يعديش منها ثانيتين ونبقى عارفين اسمها.. مزيكا عمر خيرت بتجري في أرواحنا.. عمر خيرت يعني مصر.. ومصر يعني عمر خيرت".

وأشاد مغرد بالحفل وقال: “مقطوعات عمر خيرت بتعيشني في الخيال.. بجد قمة الرقي والعظمة”.

وتابعت مغردة: "مبدع وعظيم كالعادة".

وأضاف متابع: "عمر خيرت وجمال عمر خيرت ده الواحد كان بقاله كتير ما سمعش مزيكا حلوة كده".

وكتب آخر: " لما تكون عايز تهادي بنت بموسيقى رومانسية مفيش أحلى من موسيقى عمر خيرت (عارفة) فعلًا بتختصر كلام كتير.

لما تكون عايز تهادي بنت ب موسيقى رومانسيه مفيش احلي من موسيقى عمر خيرت (عارفه) فعلا بتختصر كلام كتير 😍♥️#مهرجان_العلمين_الجديدة#عمر_خيرت pic.twitter.com/hjajmKH42p — khaled (@Anna_dawla) August 10, 2023

وقال مغرد: "الله الله قمة في الرُقي والروعة🥰 معلش بجد بس بحس اللي ما بيحبش موسيقى عمر خيرت يبقى ما بيفهمش".

وقدم الموسيقار الكبير مجموعة من أعماله الموسيقية التي نالت إعجاب الجمهور، وتفاعل الحضور معها بشكل كبير، مثل: “خلي بالك من عقلك، إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، فيها حاجة حلوة" وغيرهم.

بستغرب الناس اللي مبتحضرش حفلات عمر خيرت ياجماعة دا احنا متربيين عليهم م صغرنا😂❤️#مهرجان_العلمين_الجديدة#عمر_خيرت pic.twitter.com/voAFe6FQsv — Abdullah Eid (@theroch4e) August 10, 2023

ووجه الموسيقار الكبير عمر خيرت الشكر للحضور، مشيدًا بالأجواء والتحضيرات في مدينة العلمين الجديدة.

حفل عمر خيرت

وأشعل الموسيقار عمر خيرت، الأجواء في مدينة العلمين الجديدة، بعزفه مقطوعة موسيقية رائعة "العرافة والعطور الساحرة".

هدية عمر خيرت لحفيدته حبيبة

وأهدى الموسيقار الكبير عمر خيرت، مقطوعة موسيقية باسم "حبيبة" لحفيدته خلال حفله المقام في مهرجان العلمين الجديدة.

وقال عمر خيرت خلال حفله بالعلمين: "عايز أقدم مقطوعة لحفيدتي اسمها حبيبة والموسيقى اسمها حبيبة معمولة ليها".

وعزف عمر خيرت على الهواء مقطوعة "حبيبة" الممزوجة بمشاعر الحب بين الجد وحفيدته.

مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

مع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

قامات فنية في مهرجان العلمين الجديدة

شهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي.