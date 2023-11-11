تعذر خروج برازيليين من غزة يؤجج توترا مع إسرائيل

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن 34 برازيليًّا عالقون في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن آمال خروجهم من غزة تبددت مجددًا في ظل إغلاق المعبر الحدودي مع مصر.

وأعلن مسؤولون برازيليون أنهم منزعجون من الوتيرة البطيئة لخروج البرازيليين ويعتقدون أن إسرائيل تتلكأ في إخراجهم.

وكان أفراد المجموعة يعتقدون أنهم سيغادرون الجمعة وخرجوا من المكان الذين كانوا يحتمون به في غزة إلى الحدود، إلا أنهم اضطروا للعودة أدراجهم بعدما علموا أن المعبر لن يُفتح.

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وقال الوزير للصحفيين "البرازيليون على القائمة منذ يوم الأربعاء، لكن لم يتم تأكيد مغادرتهم... الوضع في غزة لا يسمح لي بالقول، في الوقت الراهن، متى سيغادرون."

قال مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، إن مؤسسات الاستخبارات الأمريكية لديها ثقة متزايدة بأن التقارير الفلسطينية المُتعلقة بأعداد الشهداء الصادرة عن السلطات الصحية في غزة "دقيقة تقريبًا"، نقلًا عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاعتماد على البيانات الفلسطينية يشكل تحولًا جزئيًّا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي كانت قد وصفت، في وقتٍ سابق من العدوان الإسرائيلي، الأرقام الواردة من غزة بأنها "غير جديرة بالثقة".

وردَّت منظمات دولية على تشكيكات الرئيس الأميركي في قائمة أعداد الشهداء التي يقدّمها المسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة، إذ أكّدت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أنّ الأعداد المعلنة "دقيقة، إلى حد كبير، وموثّقة ومؤرّخة".

وفي وقتٍ سابق، شكك بايدن في أعداد الشهداء في غزة، قائلًا إنه "لا يثق بالعدد الذي يعلنه الفلسطينيون"، من دون توضيح السبب. وفي مقابل ذلك، ردت وزارة الصحة في قطاع غزة بنشر وثيقة من 212 صفحة، تضم الأسماء وأرقام بطاقات الهوية لأكثر من 7000 فلسطيني، قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أُرسل إلى "رويترز"، "إدراج بيانات وزارة الصحة في تقاريرنا، ومن الواضح أنها تستند إلى مصادر".

وكذلك، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أعداد الشهداء موثَّقة بصورة عامة، وأنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.