السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تعذر خروج برازيليين من غزة يؤجج توترا مع إسرائيل

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن 34 برازيليًّا عالقون في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن آمال خروجهم من غزة تبددت مجددًا في ظل إغلاق المعبر الحدودي مع مصر.

 

وأعلن مسؤولون برازيليون أنهم منزعجون من الوتيرة البطيئة لخروج البرازيليين ويعتقدون أن إسرائيل تتلكأ في إخراجهم.

وكان أفراد المجموعة يعتقدون أنهم سيغادرون الجمعة وخرجوا من المكان الذين كانوا يحتمون به في غزة إلى الحدود، إلا أنهم اضطروا للعودة أدراجهم بعدما علموا أن المعبر لن يُفتح.

Advertisements

وقال الوزير للصحفيين "البرازيليون على القائمة منذ يوم الأربعاء، لكن لم يتم تأكيد مغادرتهم... الوضع في غزة لا يسمح لي بالقول، في الوقت الراهن، متى سيغادرون."

 

قال مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، إن مؤسسات الاستخبارات الأمريكية لديها ثقة متزايدة بأن التقارير الفلسطينية المُتعلقة بأعداد الشهداء الصادرة عن السلطات الصحية في غزة "دقيقة تقريبًا"، نقلًا عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاعتماد على البيانات الفلسطينية يشكل تحولًا جزئيًّا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي كانت قد وصفت، في وقتٍ سابق من العدوان الإسرائيلي، الأرقام الواردة من غزة بأنها "غير جديرة بالثقة".

وردَّت منظمات دولية على تشكيكات الرئيس الأميركي في قائمة أعداد الشهداء التي يقدّمها المسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة، إذ أكّدت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أنّ الأعداد المعلنة "دقيقة، إلى حد كبير، وموثّقة ومؤرّخة".

وفي وقتٍ سابق، شكك بايدن في أعداد الشهداء في غزة، قائلًا إنه "لا يثق بالعدد الذي يعلنه الفلسطينيون"، من دون توضيح السبب. وفي مقابل ذلك، ردت وزارة الصحة في قطاع غزة بنشر وثيقة من 212 صفحة، تضم الأسماء وأرقام بطاقات الهوية لأكثر من 7000 فلسطيني، قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أُرسل إلى "رويترز"، "إدراج بيانات وزارة الصحة في تقاريرنا، ومن الواضح أنها تستند إلى مصادر".

وكذلك، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أعداد الشهداء موثَّقة بصورة عامة، وأنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.

قتال هو الأعنف بين المقاومة والاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء وعدة مناطق في غزة (فيديو)

1000 مسؤول أمريكي يوقعون على خطاب لبايدن للمطالبة بوقف الحرب في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع غزة الحرب بين إسرائيل وحماس إسرائيل وحماس مستشفى الشفاء وزير الخارجية

مواد متعلقة

قتال هو الأعنف بين المقاومة والاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء وعدة مناطق في غزة (فيديو)

1000 مسؤول أمريكي يوقعون على خطاب لبايدن للمطالبة بوقف الحرب في غزة

بعد شهر من الحرب الإسرائيلية.. غزة تواجه السيناريوهات السوداء.. مخططات ما بعد العدوان.. بدائل الكيان الصهيونى حال نجاح مخطط إسقاط حماس صداع مزمن فى رأس اليمين

الأكثر قراءة

شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد، وموقف الإدارة من جروس وموسيماني وحسام حسن

الأمين العام للأمم المتحدة ينتفض لما يحدث بمحيط مستشفى الشفاء في غزة

إسرائيل وأمريكا و3 دول تعارض، 168 دولة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

فيلم بلوموندو يعيد إيمي سمير غانم للسينما بعد غياب سنوات

رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية ومصير حماس

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

موعد ومكان جنازة الفنان شريف شاكر بعد وفاته بالسرطان

بعد تنحي محاميه، اليوم فصل جديد في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

بالأسعار، طرح أراض تعليمية وحق انتفاع للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية