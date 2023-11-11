قتال هو الأعنف بين المقاومة والاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء وعدة مناطق في غزة (فيديو)

أفاد شهود عيان أن قتالًا يجري حاليا بين عناصر الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يعتبر الأشد ضراوة في مناطق تل الهوى ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ وبيت لاهيا وبيت حانون.

وقال أحد الشهود لـ RT، إن "الاشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي تجري من محورين، الأول محور جنوب الشاطئ محيط دوار أبو حصيرة، والمحور الثاني شمال منطقة تل الهوى بمحيط منطقة الجوازات والجامعات".

#شاهد| جانب من الاشتباكات الجارية الآن في قطاع غزة pic.twitter.com/fek3nPs2dw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 10, 2023

وأضاف: "الاستهدافات تتواصل على المجمع الطبي بالقذائف المدفعية من الزوارق الحربية الإسرائيلية وكذلك الطائرات الحربية".

وأفاد شهود عيان، بأن "قوة إسرائيلية بدباباتها وقعت في كمين لكتائب القسام شمال مستشفى الشفاء، كما أطلقت المقاومة قذائف مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية في حي النصر غربي غزة".

◀️#شاهد | تصاعد وتيرة الاشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال في مدينة غزة pic.twitter.com/rGfWHLzUdU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 11, 2023

ويتحدث الإعلام فلسطيني في غزة عن "هجوم مضاد تنفذه المقاومة" ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.

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وقال شهود عيان لـ RT، إن الجيش الإسرائيلي استهدف بغارتين أحد الأقسام والبوابة الأمامية لمجمع الشفاء الطبي في غزة.

وتابع الطائرات الإسرائيلية تنفذ غارات عنيفة و"حزام ناري" بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة..

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: "أي شخص يتحرك في محيط الشفاء يتم استهدافه من طائرات الاحتلال والقناصة، ولا نستطيع الخروج لإسعاف المصابين".

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش، توجد 100 جثة في مدخل مستشفى الشفاء، نتيجة القصف العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية حول المستشفى بشكل عنيف جدًّا، مشيرًا إلى أنهم في انتظار الصباح لعمل مقبرة جماعية لدفن الشهداء.

وأكد أنهم عاجزون عن التحرك بسبب القصف المستمر لمحيط المستشفى.

وقال البرش خلال مداخلة على قناة الجزيرة، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في حق المرضى والمدنيين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الهلال الأحمر كانا في طريقهما لإخراج مصابين.