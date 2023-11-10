إسرائيل تكشف عدد الفارين من شمال غزة خلال يومين
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، اليوم الجمعة: إن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة فروا جنوبا خلال اليومين الماضيين، مع قيام القوات الإسرائيلية بعمليات "في عمق مدينة غزة".
وجدد هاجاري، في مؤتمر صحفي، الحديث عن جهود تجري لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الجهود تستغرق وقتًا.
وأوضح: "إننا نعمل طوال الوقت ونأخذ زمام المبادرة بشأن مجموعة من الجهود لإعادة الرهائن. هذه الجهود معقدة وليست هي النهاية. إنها تستغرق وقتًا وستستغرق وقتًا".
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