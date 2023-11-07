الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عقارات

بالأسعار، طرح أراضي عمراني متكامل للتخصيص الفوري

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة غرب قنا الجديدة ارض عمراني متكامل بمساحة 25200 متر بسعر 1.9 ألف جنيه

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضًا تجارية بمساحة 20160 مترًا بسعر 3.7 ألف جنيه، وأرضًا تجارية إدارية سكنية بمساحة 958 مترًا بسعر 3 آلاف جنيه.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

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وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

وحددت الوزارة نظام السداد حيث يتم استكمال نسبة السداد حتى 15 %من قيمة قطعة الأرض ( 5 %تم سدادها ونسبة الـ 10 % تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6  أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاث أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط  بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
منح الشركات فترة سماح قدرها ستة أشهر من سداد الأقساط ليستحق القسط الأول خلال عام من تاريخ اخطار الشركه بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص وذلك شريطة استصدار القرار الوزاري او الترخيص (ايهما اقرب) خلال فترة السماح على ان يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة.
وعلى مستوى الاشتراطات البنائية كالتالي:

- نسبة أراضى الإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.
النسبة البنائية (50% F.P للعمارات كحد اقصى من المساحة المخصصة للإسكان وبارتفاع أرضي + 4 أدوار متكرر، و40% F.P للفيلات
    كحد اقصى من المساحة المخصصة بارتفاع أرضي + دور) 
* نسبة أرضي الخدمات لا تزيد على 12% ولا تقل عن 8% من مساحة أرض المشروع أما فيما يخص نسبة البناء والارتفاع للخدمات فيتم تحديدها لكل نشاط على حده 
* يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية.
 

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