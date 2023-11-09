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عقارات

رحلة صعود أسعار شقق الإسكان الاجتماعي من 134 ألف جنيه إلى 530

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

ارتفعت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي أو شقق سكن كل المصريين قرابة الـ7 مرات منذ إطلاق المشروع، وبدأ سعر الشقة  في أول طرح في (2014) بـ 135 ألف جنيه للشقة مساحة 90 مترا، حتى وصل إلى 530 ألف جنيه للشقة مساحة 90 مترا مربعا، وفقا لأحدث تسعير للشقق ضمن الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3.

ووافق مجلس الوزراء أمس على أسعار شقق سكن كل المصريين ضمن الطرح التكميلي للمواطنين خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3)، وسجل سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

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 وسبق وارتفعت أسعار الشقق في أبريل 2015 من 134 ألف إلى 154 ألف جنيه، وفى سبتمبر 2016 ارتفعت الأسعار ليصل سعر الوحدة إلى 184 ألف جنيه، وخلال 2018 ارتفع سعر الشقة لـ225 ألف جنيه، وفى عام 2021 سجل سعر الشقة 310 الف جنيه مساحة 90 متر مربع والشقة مساحة 75 مترا مربعا 244 ألف جنيه.

 

واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.
ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.

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تفاصيل وشروط التقديم على شقق الإيجار ضمن مشروع سكن كل المصريين


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