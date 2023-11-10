أرقام بنزيما مع اتحاد جدة بعد الهاتريك أمام أبها

الدوري السعودي، قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه اتحاد جدة للفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أرقام بنزيما مع اتحاد جدة في الموسم الحالي:

أرقام بنزيما مع اتحاد جدة في الموسم الحالي

كريم بنزيما يوقع على الهاتريك الأول له بقميص الاتحاد

يصل لهدفه الـ 12 هذا الموسم

هداف العميد في دوري روشن بـ 8️ أهداف

ساهم بـ4 أهداف في مباراة واحدة بالدوري أمام أبها

أحداث مباراة اتحاد جدة أمام أبها

في بداية اللقاء أصيب البرازيلي رومارينهو ليغادر الملعب في الدقيقة العاشرة ويعوضه مروان الصحفي

وفي الدقيقة 38 استطاع الفرنسي كريم بنزيما من إحراز الهدف الأول لفريق الإتحاد من علامة الجزاء

في الدقيقة 54' صنع بنزيما الهدف الثاني للعميد إلى كورنادو

في الدقيقة 67' سجل الثالث كريم بنزيما والثاني له من تمريرة كورنادو

في الدقيقة 69' يسجل كريم بنزيما الرابع والهاتريك الأول له مع إتحاد جدة



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تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينهو، كانتي، فيصل الغامدي

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خط الهجوم: رومارينهو، كورنادو، بينزيما

نونو سانتوس يرحل عن اتحاد جدة

وأعلن نادي اتحاد جدة رسميًا عن إقالة نونو سانتو بعد تراجع النتائج في الموسم الحالي ومشادته مع الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن اتحاد جدة يسابق الزمن من أجل إنهاء ملف المدرب الجديد، خاصة أن الفريق يستعد للمشاركة مع الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالسعودية.

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وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في نادي اتحاد جدة، أن هناك 3 أسماء على طاولة إدارة النادي، على رأسهم المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق، والفرنسي لوران بلان، والذي يعد أقرب الخيارات حسبما أشارت صحيفة الشرق الأوسط، خاصًة وأنه تربطه علاقة قوية بقائد فريق الاتحاد الحالي كريم بنزيما.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الأول، يعتبر أحد الخيارات المطروحة بقوة لتولي القيادة الفنية لفريق الاتحاد، خاصًة أنه سبق وأن خاض تجربة قوية في السعودية، عندما تولى تدريب النصر عام 2019.

جدير بالذكر، أن روي فيتوريا نجح في قيادة منتخب مصر للوصول إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر انطلاقها في يناير المقبل، كما ينتظره انطلاق مواجهات تصفيات كأس العالم بعد أيام قليلة.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، فتح إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، باب المفاوضات مع مدرب ريال مدريد السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلنت عن إنهاء التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بسبب سوء النتائج للفريق خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وأوضحت: “المفاوضات بين الاتحاد السعودي ولوبيتيجي تسير بشكل جيد، بالرغم من ترشح أكثر من اسم تدريبي على طاولة المفاوضات للعميد".

وكان المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، قد رحل عن قيادة فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في شهر أغسطس الماضي.

ويستعد اتحاد جدة لملاقاة نظيره أبها يوم الجمعة المقبل، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

بنزيما سبب إقالة سانتو

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، هو السبب الرئيسي في رحيل نونو سانتو عن قيادة الفريق.

وأفادت ديلي ميل أمن المشادة بين بنزيما وسانتو بين شوطي مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية العراقية بدوري أبطال آسيا هي السبب في رحيل المدرب.