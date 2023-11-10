قبل مواجهة مصر بتصفيات كأس العالم، منتخبا جيبوتي وسيراليون في أرقام

يواجه منتخب مصر في المعسكر المقبل فريقي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وفي التقرير التالي نعرض لكم معلومات عن منتخبي سيراليون وجيبوتي.

منتخب سيراليون

بلغت القيمة التسويقية لمنتخب سيراليون 5 ملايين و200 ألف يورو.

أغلى لاعب تسويقيا مصطفي بنده قيمته مليون يورو لاعب بليموث في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا.

آخر 4 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل مثلهما.

منتخب جيبوتي

بلغت القيمة التسويقية لمنتخب جيبوتي 225 ألف يورو.

أغلى لاعب تسويقيا أنس فرح علي قيمته 175 ألف يورو يلعب في دوري الدرجة الثانية النرويجي.

يتواجد 11 لاعبا من المنتخب يلعبون ضمن صفوف نادي أرتا سولا الجيبوتي الذي تفوق عليه نادي الزمالك في الكونفدرالية.

فيتوريا يختار 25 لاعبا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

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محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.