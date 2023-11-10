الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة مصر بتصفيات كأس العالم، منتخبا جيبوتي وسيراليون في أرقام

سيراليون، فيتو
سيراليون، فيتو

يواجه منتخب مصر في المعسكر المقبل  فريقي  جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦. 

وفي التقرير التالي نعرض لكم معلومات عن منتخبي سيراليون وجيبوتي.

 

منتخب سيراليون 

  • بلغت القيمة التسويقية لمنتخب سيراليون 5 ملايين و200 ألف يورو.
  • أغلى لاعب تسويقيا مصطفي بنده قيمته مليون يورو لاعب بليموث في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا.
  • آخر 4 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل مثلهما.

 

 

 

منتخب جيبوتي 

  • بلغت القيمة التسويقية لمنتخب جيبوتي 225 ألف يورو.
  • أغلى لاعب تسويقيا أنس فرح علي قيمته 175 ألف يورو يلعب في دوري الدرجة الثانية النرويجي.
  • يتواجد 11 لاعبا من المنتخب يلعبون ضمن صفوف نادي أرتا سولا الجيبوتي الذي تفوق عليه نادي الزمالك في الكونفدرالية.

 

 

 

فيتوريا يختار 25 لاعبا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

Advertisements

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.
 وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

 وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر منتخب مصر التصفيات المؤهلة لكاس العالم جيبوتي سيراليون

مواد متعلقة

عبد الجليل: قرار فيتوريا ضم ثنائي الزمالك “كرسي في الكلوب”

الأهلي وبيراميدز يسيطران علي اختيارات فيتوريا بقائمة منتخب مصر (انفوجراف)

الأكثر قراءة

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

مقتل أعلى رتبة في جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

عثروا بعد وفاته على شكائر فلوس، مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول في الدقهلية

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

مش لاقية نفسي، ريم البارودي تكشف أسباب اختفائها عن الساحة الفنية

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: تدخل رئيس الدولة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية اعتداء على استقلال القضاء

أسعار ومواصفات سيارات رينو تاليانت بعد طرحها فى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المفتي لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

نائب جامعة الأزهر: الأغنياء لا يملكون المال والله يحاسبهم عليه

أفضل وقت لقراءة أذكار الصباح والمساء وهل يجب قضاؤها؟

المزيد
الجريدة الرسمية