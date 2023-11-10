الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رفع 1500 حالة إشغال في محافظة الجيزة خلال 24 ساعة

رفع اشغالات بالجيزة،
رفع اشغالات بالجيزة، فيتو

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة من خلال حي جنوب، لرفع التعديات للمحال التجارية والباعة الجائلين بمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


وأسفرت الحملات عن رفع 1500 حالة إشغال خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تواجد دوري لفرق حي جنوب، بالاشتراك مع شرطة المرافق وجار الاستكمال.

 

 

غلق عدد ٩ كافيهات ومقاه مخالفة تدار بدون ترخيص بالهرم
 

 

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حملات حي الهرم بشارع الاربعين المتفرع من كعبيش بالتعاون مع شرطة المرافق والتي أسفرت عن غلق عدد ٩ كافيهات ومقاهي مخالفة تدار بدون ترخيص وتقوم بإشغال الطريق العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


شملت المقاهي والكافيهات المخالفة التي تم غلقها (كوكب الشرق - العمدة - الملكة -  الفرسان -  الجزيرة - الهضبة - أولاد العم – سلطنة – البورصة) إلي جانب رفع أكثر من ٢٠٠٠ حالة إشغال ما بين كراسي وترابيزت وشاشات عرض ومكبرات صوت ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.


وقد تم فتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات دون أي معوقات مع تمركز لدوريات العمل من أجهزة المحافظة  .
وشدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق الأنصباط بالشارع وعدم عودة التعديات مجددا.
كما كلف المحافظ بالعمل علي حل كافة الشكاوي التي تواجه المواطنين مع تكثيف الحملات الميدانية علي مدار اليوم وعدم السماح بالمخالفات من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة  .
ضبط ثلاثة أشخاص يفرغون دواجن نافقة

Advertisements

وفي ذلك الإطار اطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري ومدينة البدرشين والأجهزة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بتفريغ حمولة سيارة نصف نقل  بمخزن ناحية شارع اللبيني نطاق أبو صير بمركز ومدينة البدرشين وتحمل ١.٢ طن دواجن كاملة نافقة بالريش تبعث منها روائح كريهة يتم تجميعها من المزارع والأسواق وإعادة تجهيزها بالمخزن لاستخدامها وبيعها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

مشاكل داخلية تمنع إريتريا من المشاركة في تصفيات كأس العالم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة الجزيرة الطب البيطري حي الهرم حي جنوب الجيزة شرطة المرافق شارع اللبيني شارع الاربعين

مواد متعلقة

ميكالي يؤجل إعلان قائمة المنتخب الأولمبي، اعرف السبب

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

سباليتي يعلن قائمة منتخب إيطاليا لمواجهات تصفيات اليورو المقبلة

ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية.. جهاز التعبئة العامة والإحصاء يعلن معدل التضخم في مصر غدا

الأكثر قراءة

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

مقتل أعلى رتبة في جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

عثروا بعد وفاته على شكائر فلوس، مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول في الدقهلية

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

مش لاقية نفسي، ريم البارودي تكشف أسباب اختفائها عن الساحة الفنية

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: تدخل رئيس الدولة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية اعتداء على استقلال القضاء

أسعار ومواصفات سيارات رينو تاليانت بعد طرحها فى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المفتي لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

نائب جامعة الأزهر: الأغنياء لا يملكون المال والله يحاسبهم عليه

أفضل وقت لقراءة أذكار الصباح والمساء وهل يجب قضاؤها؟

المزيد
الجريدة الرسمية