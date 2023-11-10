رفع 1500 حالة إشغال في محافظة الجيزة خلال 24 ساعة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة من خلال حي جنوب، لرفع التعديات للمحال التجارية والباعة الجائلين بمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وأسفرت الحملات عن رفع 1500 حالة إشغال خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تواجد دوري لفرق حي جنوب، بالاشتراك مع شرطة المرافق وجار الاستكمال.

غلق عدد ٩ كافيهات ومقاه مخالفة تدار بدون ترخيص بالهرم



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حملات حي الهرم بشارع الاربعين المتفرع من كعبيش بالتعاون مع شرطة المرافق والتي أسفرت عن غلق عدد ٩ كافيهات ومقاهي مخالفة تدار بدون ترخيص وتقوم بإشغال الطريق العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



شملت المقاهي والكافيهات المخالفة التي تم غلقها (كوكب الشرق - العمدة - الملكة - الفرسان - الجزيرة - الهضبة - أولاد العم – سلطنة – البورصة) إلي جانب رفع أكثر من ٢٠٠٠ حالة إشغال ما بين كراسي وترابيزت وشاشات عرض ومكبرات صوت ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.



وقد تم فتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات دون أي معوقات مع تمركز لدوريات العمل من أجهزة المحافظة .

وشدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق الأنصباط بالشارع وعدم عودة التعديات مجددا.

كما كلف المحافظ بالعمل علي حل كافة الشكاوي التي تواجه المواطنين مع تكثيف الحملات الميدانية علي مدار اليوم وعدم السماح بالمخالفات من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة .

ضبط ثلاثة أشخاص يفرغون دواجن نافقة

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وفي ذلك الإطار اطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري ومدينة البدرشين والأجهزة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بتفريغ حمولة سيارة نصف نقل بمخزن ناحية شارع اللبيني نطاق أبو صير بمركز ومدينة البدرشين وتحمل ١.٢ طن دواجن كاملة نافقة بالريش تبعث منها روائح كريهة يتم تجميعها من المزارع والأسواق وإعادة تجهيزها بالمخزن لاستخدامها وبيعها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.