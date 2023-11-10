الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

مشاكل داخلية تمنع إريتريا من المشاركة في تصفيات كأس العالم

اريتريا، فيتو
اريتريا، فيتو

أكد الكاف انسحاب منتخب إريتريا  من التصفيات المؤهلة لبطولة  كأس العالم 2026، بعد أن كانت  إريتريا في المجموعة الخامسة من التصفيات رفقة منتخبات  المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر، وأشارت  تقارير إلي أن ذلك القرار أتي  بسبب مشاكل داخلية في البلاد 
 

وكانت إريتريا  انسحبت من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، ولم يلعب المنتخب الإريتري، أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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فيتوريا يختار 25 لاعبا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.
 وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

 وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.

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منتخب إريتريا الكاف التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 مصر

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