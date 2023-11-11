تبدأ من 50 جنيهًا، تعرف على أسعار الأنتيكات والديكورات بالأسواق (فيديو وصور)

أسعار الأنتيكات وقطع الديكور في الأسواق، تهتم السيدات وخاصة المقبلات على الزواج بإضفاء لمسة فنية وجمالية لمنازلهن، بشراء واستخدام أشكال متنوعة ومختلفة من الديكور وأدوات تزين المنازل والأنتيكات، التي تشمل الشمعدان والفازات فضلًا عن المباخر ولوحات البورتريه، إلى جانب التماثيل.

تختلف تفضيلات السيدات في اختيار الديكور والأنتيكات

والديكور يعبر عن ذوق السيدة، وهناك من تفضل إلى استخدام ديكورات بسيطة، وأخريات يفضلن أدوات الديكور الكلاسيكية، فيما تفضل البعض أشكال الديكور العصرية.

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تقديم ديكورات عصرية تمزج بين الماضي والمستقبل

ومع التطور التكنولوجي الكبير وخاصة في فنون الديكور، يوجد في السوق المصري الأشكال الجمالية كافة من الديكورات والأنتيكات، التي نجح المصممون في مزج أشكال وأدوات زينة المنازل القديمة بالحديثة، بتقديم ديكورات عصرية تمزج بين الماضي والمستقبل.

جولة ميدانية في أحد أشهر الشوارع المتخصصة في بيع الديكورات والأنتيكات

تجولت عدسة كاميرا «فيتو» في منطقة وسط القاهرة، حيث يوجد أحد الشوارع الشهيرة التي يتجمع فيها عدد من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الديكورات وأدوات تزيين المنازل الموجودة داخل منطقة شارع الجيش، ونستعرض تفاصيل الجولة في السطور التالية:



السيدات المصريات بمختلف الفئات الاجتماعية يولون اهتمامًا خاصًا بشراء الأنتيكات

ووفقًا للتجار الذين تحدثوا إلى «فيتو» خلال الجولة، السيدات المصريات بمختلف الفئات الاجتماعية يولون اهتمامًا خاصًا بشراء الديكورات، حيث تضفي قطع الديكور لمسات فنية وجمالية تستطيع بها السيدة تغير شكل المنزل كل فترة، إضافة إلى روح البهجة والجمال التي يكتسبها المنزل من قطع الديكور.

أسعار قطع الديكور تلائم ميزانية جميع فئات الشعب

وأشاروا إلى أن أسعار قطع الديكور تختلف وتتباين، فأسعار قطع الديكور تلائم جميع فئات الشعب، حسب الميزانية الموضوعة لشراء التحف وأشكال الديكور المتعددة.

أسعار الأنتيكات تبدأ من 50 جنيهًا في الأسواق

وأضافوا أن أسعار قطع الديكور والتحف وأدوات الزينة تبدأ من سعر 50 جنيهًا، وتتدرج في الأسعار حسب الخامات والحجم والأشكال، وصولًا إلى التحف والأنتيكات الأصلية التي تتخطى أسعارها آلاف الجنيهات.

أسعار الأنتيكات وأشكال الديكورات في المحلات

وعن أسعار الأنتيكات وأشكال الديكورات في المحلات فجاءت كالتالي:

أسعار الشمعدان في الأسواق

البداية مع أسعار الشمعدان الذي يوجد له العديد من التصميمات التي منها:

بلغ سعر شمعدان يتكون من 3 أفرع نحو 550 جنيهًا.

بلغ سعر الشمعدان باللون الأسود أو النحاسي أو الفضي بـ 350 جنيهًا.

بلغ سعر الشمعدان الكريستال النحاسي أو الفضي المكون من 3 أفرع نحو 450 جنيهًا.

أسعار التماثيل والتحف بالأسواق

وعن أسعار التماثيل والتحف بالأسواق، فجاءت كالتالي:

يصل سعر تمثال على هيئة طباخ «شيف» الحجم الصغير نحو 100 جنيه.

يصل سعر تمثال على هيئة طباخ «شيف» الحجم الكبير نحو 250 جنيهًا.

يبلغ سعر الشجرة الصغيرة بقاعدة بورسلين نحو 350 جنيهًا.

تتراوح سعر مطفأة السجائر على شكل غزالة من 100 إلى 125 جنيهًا.

يبلغ سعر طقم غزالة بورسلين للديكور نحو 350 جنيهًا.

يبلغ سعر طقم الدوناتس المكون من ثلاث قطع نحو 250 جنيهًا.

ويوجد أنواع مختلفة من علب المناديل منها الاكليريك والنحاس والكريستال، وتبدأ أسعارها من 250 جنيهًا.

أسعار اللوحات الفنية في الأسواق

كما يوجد تنوع كبير في حجم اللوحات الفنية «البورتريهات» وتبدأ أسعار اللوحات الفنية من 35 جنيهًا للحجم الصغير و350 جنيهًا للحجم الكبير.

ويوجد أيضا لوحات بورتريه مكونة من ثلاث قطع بسعر 250 جنيهًا للحجم الكبير و150 للحجم المتوسط و100 جنيه للوحات المصنوعة من الخشب المصري.

ويبلغ سعر اللوحة المكونة من 5 قطع نحو 300 جنيه.

أسعار أنتيكات وقطع ديكور بأشكال مختلفة في السوق

وعن أسعار أنتيكات وقطع ديكور بأشكال مختلفة في السوق، فإن أسعار المباخر المستوردة تبدأ من 400 جنيه.

تبدأ أسعار طقم ديكور مستورد تركي على شكل تنورة من 400 جنيه.

تبدأ أسعار طقم ديكور محلي الصنع على شكل تنورة من 150 جنيهًا.

يبلغ سعر الريشة الديكور الفايبر نحو 235 جنيهًا.

يبلغ سعر الحصان الفايبر حجم كبير نحو 500 جنيه.

أما عن أسعار الفازة البورسلين في الأسواق، فيتراوح سعرها من 125 إلى 200 جنيه.

يبلغ سعر صينية التقديم على شكل عصفورة نحاس نحو 300 جنيه.

يبلغ سعر إطار نتيجة مضيئ نحو 250 جنيهًا.