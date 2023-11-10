الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حالة الطقس غدًا السبت 11 - 11 -2023 بالبحيرة

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت طقسا حارا نهارًا، باردا لطيفا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 30 درجة نهارًا  و17 درجة  ليلا.


حالة الطقس غدا السبت 
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء، معتدل الحرارة ليلا.

Advertisements

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء غدًا السبت

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد.

جدير بالذكر أن هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:
اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء  تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

txt

حالة الطقس غدا السبت 11-11-2023 في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حالة الطقس حالة الطقس غدا محافظة البحيرة حالة الطقس بمحافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

البيئة تعقد عددا من ندوات التوعية مع الطلاب بالمدارس فى قرى محافظة البحيرة (صور)

استمرار تنفيذ مبادرة "شباب بهوية وطنية" بمراكز محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

تعليق عاجل من أمير قطر على لقائه مع الرئيس السيسي

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

مباريات الأسبوع، مصر أمام جيبوتي.. صن داونز مع الوداد.. البرازيل ضد كولومبيا (إنفوجراف)

سعر الريال القطري في البنك المركزي

صحيفة عبرية تكشف عدد قتلى ومصابي جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

تاريخ مميز لـ محمد صلاح مع جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

نتنياهو يكشف مخططات إسرائيل ضد غزة: الجيش يعتزم السيطرة على القطاع

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة شديدة التأثير في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

بقلب محب وأيدٍ خادمة لآل البيت، أم محمد تقدم الطعام لزوار الإمام الحسين (صور)

دراسة علمية: السلاحف العملاقة مهددة بالانقراض بسبب البلاستيك

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الجمعة 10-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مواعيد إصدار أفلام عالم مارڤل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالحسد وزيادة الدخل المادي

10 فضائل لقراءة المعوذتين صباحا ومساء ومواطن قراءتها الواردة عن النبي

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالضيق والمرض وقطع الرحم

المزيد
الجريدة الرسمية