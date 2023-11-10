الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القناة 13 العبرية: المفاوضات مستمرة لاتفاق بشأن الرهائن

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نقلت القناة الـ 13 العبرية عن مسئولين إسرائيليين قولهم: إنهم مهتمون بصفقة واسعة بشأن الرهائن، ومستعدون لدفع الثمن.

 

وأعلن مسؤولون إسرائيليون، أنهم  مهتمون بصفقة واسعة بشأن الرهائن ومستعدون لدفع الثمن 
 

وأضافت أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن الرهائن والمفاوضات مستمرة.

 

وكانت المقاومة أعلنت على لسان  أبو عبيدة، في وقتٍ سابق، أن ملف تبادل الأسرى ما زال مفتوحًا، وأن عملية التبادل سوف تتم بشكل كامل أو جزئي، وأن الاحتلال بالعدوان المتواصل هو من يعرقل إطلاق سراح رهائن من جنسيات أجنبية. 

 

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أبو عبيدة المقاومة إسرائيل غزة فلسطين

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