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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تكشف إجمالي حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

الصحة الفلسطينية،
الصحة الفلسطينية، فيتو

تجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، اليوم الجمعة، في يومها الخامس والثلاثين، 11 ألف ضحية، بحسب وزارة الصحة في غزة.

 

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة: "ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 11078 شهيدًا، من بينهم 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، وإصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة".

 

وأضاف القدرة: "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.. الانتهاكات بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرًا صحيًا، وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية، وإخراج 21 مستشفى و47 مركزًا صحيًا للرعاية الأولية عن الخدمة".

 

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من جهته، قال باسم نعيم القيادي في حركة حماس وزير الصحة السابق، في مؤتمر صحفي، إن آلاف الأطفال الفلسطينيين معرّضون للموت المحقق بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة.

 

وأضاف: "أكثر من 135 مركزًا صحيًا ومستشفى عامًا وخاصًا استهدفها الاحتلال الإسرائيلي".

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