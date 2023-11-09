الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجى: طرح هيلارى كلينتون لن يحل أزمة الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

طارق فهمي، فيتو
طارق فهمي، فيتو

هيلارى كلينتون، قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن طرح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، الذي تضمن أن إسرائيل وفلسطين بحاجة إلى قيادة جديدة ليكون لديهما فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام لن يحل ازمة الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية  وإسرائيل لأن الأزمة ليست فى تغيير القيادات لأن القيادات تتغيير فى إسرائيل وفلسطين فى حالة ركود لقياداتها وشرعيتهم ضعيفة وتحتاج لمراجعة حيث إنها لم تجر انتخابات منذ فترة طويلة.

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القيادة الفلسطينية لم تتغيير من 15عاما 

 

هيلارى كلينتون، وأكد فهمى فى تصريح لفيتو، أن القيادة الفلسطينية هى نفس الوجوه لم تتغير منذ 15عاما  باستثناء حركة الجهاد بعد وفاة رمضان شلح وحماس ظلت كما هى بعناصرها فى حين أن إسرائيل فى حالة حراك سياسي من جانب النخبة لا يمكن الرجوع فيه رغم سيطرة نتنياهو وربما تتغيير الأمور بصورة أو بأخرى خلال المرحلة القادمة 

مضيفا، أما فى فلسطين فإن التغيير ربما يحدث إذا جرت انتخابات بعد أبو مازن وهذا ما تحتاجه إسرائيل وفلسطين معا.

 

الفكرة تبدو سطحية 

 

وتابع فهمى، هناك توقعات أيضا بعد رحيل نتنياهو ورحيل حكومة الحرق المتطرفة أن تأتى حكومة جديدة فى حالة حراك والفكرة تبدو سطحية لكنها تعكس أن الجيل الحالى لا يريد أن يتحمل أى صراعات جديدة لا يحمد عقباها فى ظل الصراع الدائر الآن.

 

قيادة جديدة لإسرائيل والفلسطينيين 

 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كانت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أعلنت أن "إسرائيل وفلسطين بحاجة إلى قيادة جديدة ليكون لديهما فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام".


وقالت كلينتون في منتدى اقتصادي في سنغافورة، نظمته "بلومبرج": "نحن بحاجة إلى خلق بيئة تكون فيها فرصة لتنشيط عملية السلام... أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قيادة جديدة للإسرائيليين والفلسطينيين، حتى يكون لديهم أي فرصة للتوصل إلى نوع ما من اتفاق للسلام، خاصة مع وجود مفاوضات ثنائية".

 

مصير بنيامين نتنياهو بعد حرب غزة

 

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتقد أنه يقاتل من أجل بقائه السياسي ولن يبقى في السلطة وسط الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المتفاقم".

طوفان الأقصى

 

ويشارك نتنياهو، في السياسة منذ أكثر من 35 عاما، وأشارت الصحيفة إلى أنه خلق خلال هذه الفترة صورة "الصقر" المستعد لمواجهة كل من فلسطين وإيران، وفي الوقت ذاته، وبحسب المقالة المنشورة، فإن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر، دمر هذه الصورة، حيث يعتبر الهجوم في إسرائيل بأنه أسوأ فشل في مجال الأمن والاستخبارات منذ 75 عامًا".


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إن نتنياهو "مدمر أخلاقيا" بسبب فشله الذريع في قضايا الأمن القومي، ويعيش في حالة من "الانهيار العصبي" وهو يحاول تجنب الاستقالة، بحسب قوله

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هيلاري كلينتون قطاع غزة المقاومة الفلسطنية إسرائيل ابو مازن

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