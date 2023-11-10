الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جنوب أفريقيا تستدعي سفير إسرائيل بسبب سلوكه حول غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استدعت جنوب أفريقيا السفير الإسرائيلي، إلياف بيلوتسركوفسكي؛ لمناقشة سلوكه الذي وصفته بأنه  مؤسف  فيما يتعلق بالحرب في غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في بريتوريا، اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن بيلوتسركوفسكي تسلم أمر الاستدعاء أمس الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن سلوكه.

وقال البيان: "مطلوب من السفير بيلوتسركوفسكي أن يتصرف وفقا لاتفاقيات فيينا التي تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة، من أهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للبلد المضيف".

 

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