استشهاد حفيدة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، باستشهاد رؤى همام إسماعيل هنية، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فى غارة جوية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

استشهاد حفيدة إسماعيل هنية

وحسب الإعلام الفلسطيني، فإن رؤى إسماعيل هنية، حفيدة إسماعيل هنية، طالبة طب في السنة الأولى، والصورة الوحيدة لها تجمعها مع عمها عبدالسلام هنية النجل الأكبر لرئيس حركة حماس.



دمار غزة بعد القصف الإسرائيلي

وفي السياق ذاته استخرجت فرق الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة، اليوم، جثث نحو 50 شهيدا من تحت أنقاض مدرسة "البراق"، بعد تعرضها للقصف الصاروخي الجوي والمدفعي.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن عددًا من الدبابات تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة البراق في حي النصر، حيث تحاصر الدبابات مستشفيات النصر للأطفال، والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

Advertisements



وأعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين؛ جراء إطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة.

استشهاد حفيدة إسماعيل هنية، فيتو

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 11078 قتيلًا في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة تعرض للقصف اليوم الجمعة، وأن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.

قصف مستشفى الشفاء بقطاع غزة

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، ردا على سؤال حول غارة إسرائيلية على باحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة إنه "ليس لدي تفاصيل عن مستشفى الشفاء ولكننا نعلم أنهم يتعرضون للقصف".

وأكدت أن هناك "عنفا شديدا" في الموقع، نقلا عن زملائها على الأرض.

وقال ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن هناك بعض "المشكلات" في إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، والذي قال إنه مخصص للمشاة وليس للشاحنات.

وذكر أن 65 شاحنة فقط تحمل الغذاء والدواء ومستلزمات النظافة والمياه وسبع سيارات إسعاف عبرت من مصر إلى غزة يوم الأربعاء الماضي، ولا يمكن لأي من هذه المساعدات أن تصل إلى شمال غزة.

وأضاف: "لا يمكننا القيادة إلى الشمال في المرحلة الحالية، وهو أمر محبط للغاية بالطبع لأننا نعلم أن هناك عدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في الشمال"، معتبرا أنه "إذا كان هناك جحيم على الأرض اليوم، فاسمه شمال غزة.. إنها حياة الخوف في النهار والظلام في الليل".

وتلجأ عائلات غزة إلى مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في القطاع، والذي يقع داخل مدينة غزة وتطوقه القوات الإسرائيلية، وسط ادعاءات بأن مقاتلي "حماس" والفصائل الفلسطينية يتخذون مقرا لهم في المنطقة وطلبت من السكان المغادرة والتوجه جنوبا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ