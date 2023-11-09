هنية يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وصل إلى القاهرة اليوم، والتقى برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود مصر في وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات للقطاع المنكوب، من عمليات الاحتلال الغاشم على القطاع للرد على عملية طوفان الأقصى.

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