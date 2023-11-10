الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

طيران الاحتلال يستهدف بالصواريخ نازحين فارين من شمال غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جموعًا من النازحين الفارين من الحرب المستعرة في شمال قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي غزة أطلق جيش الاحتلال  الإسرائيلي عددًا من الصواريخ على المواطنين النازحين باتجاه جنوب القطاع، ما أدى لاستهدافهم بشكل مباشر، في حين عجزت سيارات الإسعاف عن الوصول لهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كرر في منشورات موجهة إلى سكان شمال غزة الدعوة إلى ضرورة مغادرة منازلهم باتجاه جنوب القطاع، وسط استمرار القصف المكثف على هذه المناطق، ما دعا أعدادا كبيرة من سكان المناطق الشمالية إلى النزوح جنوبا، فيما لم تسلم هذه المناطق بدورها من القصف على مدى الأيام الماضية.

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