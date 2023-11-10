نتنياهو: السنوار لا يزال في غزة وسنصل إليه

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن قائد حركة "حماس" يحيى السنوار لا يزال في قطاع غزة، و"سنصل إليه".

وشدد نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية على أن "إسرائيل ستواصل الحرب حتى تنهار حماس، مشيرا إلى "أننا جعلنا من الممكن إنشاء ممرات إنسانية يمكن لسكان غزة استخدامها، على الرغم من أن حماس تحاول منعهم من المغادرة"، وذلك علي حد تعبيره.

وأكد أن "الحرب تسير بشكل جيد ولن يوقفها شيء. نحن ملتزمون تماما بالنصر. ولن يكون ذلك انتصارا لإسرائيل وحدها، بل للعالم المتحضر برمته ضد الهمجية"، زاعما أن "إسرائيل لا تسعى إلى احتلال غزة أو السيطرة عليها. الهدف من الحرب هو منح القطاع والشرق الأوسط بأكمله مستقبلا أفضل. وهذا يتطلب هزيمة حماس".

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القضاء ع لى أ كبر عدد ممكن من عناصر حماس

وأوضح نتنياهو أنه حدد "أهدافا وليس جدولا زمنيا للحرب، لأن انهيار حماس يمكن أن يستمر لفترة طويلة"، مضيفا: "أود أن يستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نمضي قدما خطوة بخطوة، وبهذه الطريقة نقلل من الخسائر بين جنودنا وبين غير المشاركين في غزة (المدنيين)، ونقضي على أكبر عدد ممكن من عناصر حماس".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن قادة حماس، بما في ذلك السنوار، ما زالوا في غزة أو في الأنفاق، قال: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".

وشبه نتنياهو هدف تدمير حماس بحروب الولايات المتحدة ضد القاعدة "وداعش"، قائلا: "لقد استغرق الأمر وقتا طويلا لهزيمتهم. لا أعتقد أن إسرائيل ستحتاج إلى كل هذا الوقت، لكننا سنسقط حماس، ولا يهم كم من الوقت سيستغرق ذلك، لأن مستقبلنا ومستقبل الدول المجاورة ومستقبل الفلسطينيين مرتبط بالجانب الذي سينتصر".

وفيما يتعلق بالمخاوف من أن تؤدي الحرب إلى تهجير دائم لسكان غزة، أدعي نتنياهو أن إسرائيل "لا تسعى إلى تهجير أحد. نحاول إجلاء سكان غزة من شمال القطاع إلى جنوبه، بعيدا عن القتال".