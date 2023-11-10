الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

العربية: توافق على صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال

أسرى الاحتلال، فيتو
أسرى الاحتلال، فيتو

طوفان الأقصى، أفادت مصادر لشبكة «العربية - الحدث»، في نبأ عاجل لها، بوجود تَوافق على إطلاق سراح أسيرات وأطفال لدى إسرائيل مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس.

ولم تعلن حركة المقاومة حماس أو سلطات الاحتلال عن الصفقة رسميا حتى الآن.      

أطلقت عناصر المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد تم اعتراض عدد من الصواريخ في سماء تل أبيب.

حصار الدبابات الإسرائيلية للمستشفيات في قطاع غزة

وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وصلت الدبابات الإسرائيلية لأول مرة إلى وسط القطاع وشرعت في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة، في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.

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أبو عبيدة يحدد شرط صفقة شاملة لتبادل الأسرى

ويوم الأربعاء، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن "العدو يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر".

وأضاف أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، خلال كلمته منذ قليل: "نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي".

أبو عبيدة يتهم إسرائيل بإفشال عملية الإفراج عن الأسرى

وأكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن العدو الإسرائيلي يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم.

وأعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها استهدفت جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب تجمع آليات في غزة.

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