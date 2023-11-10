تضامنا مع غزة، وزير الشباب يطلق الحملة القومية للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

الحملة القومية للتبرع بالدم

جاء انطلاق الحملة من مركز شباب التجمع الأول وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكل من الاستاذ محمد بركات والأستاذة شيرين خالد من مجلس القبائل والعائلات المصري، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعبر الفيديو كونفرانس السادة مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

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أكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والاشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة أشقائها في فلسطين.

وأوضح أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم يه مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية او المساهمة والدعم في الحملات القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الشباب المصري أكد خلال حديثه معهم على الوقوف خلف القيادة السياسية وداعمين في القرارات التي تهم مصلحة الوطن.

وحددت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مقر حملات التبرع بالدم بمراكز الشباب، وهما مركز شباب طيبة العوامية ومركز شباب البعيرات تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة).

وجاء ذلك إيماء إلي توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، وفي ضوء موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تنفيذ سلسلة من حملات التبرع بالدم داخل المنشآت الشبابية والرياضية، تنفذ بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر وبالتعاون مع بنك الـدم بالأقصر بوزارة الصحة والسكان ومجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء بقطاع غزة.

وتنفذ حملات التبرع بالدم بمراكز الشباب بمركزي شباب طيبة العوامية والبعيرات تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة)، وذلك خلال يومي ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۳ م من الساعة العاشرة صباحًا بمركز شباب طيبة العوامية والسبت الموافق ١١ نوفمبر بمركز شباب البعيرات، تحت رعاية السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفضه الشديد لإجراءات التهجير القسري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة الدفع بهم نحو سيناء.

وحذر الرئيس السيسي من خطورة ذلك الأمر على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحدث الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، صباح اليوم الأربعاء، مع المستشار الألماني، عن صعوبة الأوضاع في غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء”، مضيفا “إذا كانت هناك فكرة للتهجير فهناك صحراء النقب في إسرائيل ممكن ننقلهم هناك حتى تنتهي مهمة إسرائيل المعلنة”.