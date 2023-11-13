طرق التخلص من النمش في البيت بالمواد الطبيعية

طرق التخلص من النمش في البيت قد يعد من الأمور الصعبة بالنسبة للكثير من الفتيات، والكثيرات يجدن الحل في استخدام الليزر، إلا أن هناك بالفعل العديد من المواد الطبيعية التي يمكنها أن تزيل النمش من البشرة.



وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه يمكن للأشعة فوق البنفسجية القاسية القادمة من الشمس أن تضاعف الخلايا الصبغية، مما يؤدي إلى ظهور البقع الشمسية، أو النمش، وفرط نشاط التيروزيناز (الإنزيم المسئول عن إنتاج الميلانين) قد يسبب نشاطًا غير منتظم للخلايا الصبغية مما يؤدي إلى ظهور النمش. كما أن بعض الأشخاص قد يصابون بهذه البقع بسبب مشاكل وراثية، ويمكن أن يظهر النمش على أي جزء من جسمك يتعرض لأشعة الشمس. يمكن أن يكون خديك وأنفك وشفتك العليا وأذنيك وذراعيك ويديك.

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وصفات طبيعية لعلاج النمش

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية، التي يمكن استخدامها في التخلص من النمش، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

جل الصبار

ستحتاجين فقط جل الصبار الطازج أو عصير الصبار

ما عليك القيام به هو استخراج جل الصبار طازجًا من ورقة الصبار وضعيه على المنطقة المصابة بالنمش.

اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.

وعليكي أن تفعلي هذا كل يوم.

يحتوي الصبار على عوامل علاجية طبيعية تعمل على تفتيح البقع الداكنة وغيرها من علامات أضرار أشعة الشمس على الجلد.

يساعد جل الصبار على تجديد البشرة ويحسن جودة البشرة.

يُظهر الصبار أيضًا نشاط مضاد للتيروزينات الذي يساعد على إزالة النمش والبقع، علاوة على ذلك، فهو يحتوي على مركبين نشطين – الألويسين والألوين – اللذين يساعدان في إزالة البقع الشمسية وتفتيح فرط التصبغ.

الليمون

سوف تحتاجين

ليمون

1/4 كوب ماء

كرة قطن

اعصري الليمون الطازج.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسليه بالماء البارد.

جففي وجهك وضعي مرطبًا جيدًا.

تحذير: عصير الليمون غير المخفف حمضي للغاية وقد يسبب ضررًا للبشرة، خاصة إذا كانت عرضة للحساسية.

النمش، فيتو

طريقة بديلة:

قومي بخلط ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

استخدمي هذا الخليط كمقشر للنمش.

بعد الفرك لمدة دقيقة أو دقيقتين، اتركي الخليط لمدة 10 دقائق تقريبًا. اشطفيه بالماء.

استخدمي علاج عصير الليمون البسيط كل يوم، يمكن استخدام مقشر الليمون والسكر 2-3 مرات في الأسبوع.

يحتوي الليمون على خصائص تبييض قد تساعد في تقليل ظهور البقع الشمسية كما أنه يساعدك على الحصول على مظهر لا تشوبه شائبة ومشرق.

خل التفاح

سوف تحتاجين

ملعقة كبيرة خل التفاح

4 ملاعق كبيرة ماء

ملعقة صغيرة عسل

تخلط المكونات ويوضع الخليط على البشرة.

اتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم اغسليه.

أضيفي بعض عصير البرتقال إلى هذا المزيج للحصول على نتائج أفضل وأسرع.

قومي بذلك مرة واحدة يوميًا لتحقيق أقصى قدر من النتائج.

خل التفاح مفيد لمشاكل الجلد المختلفة، بما في ذلك النمش.

يمكن لحمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح أن يقلل من ترسب الميلانين. وبالتالي، قد يساعد في تقليل النمش.