الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طرق التخلص من النمش في البيت بالمواد الطبيعية

علاج النمش، فيتو
علاج النمش، فيتو

طرق التخلص من النمش في البيت قد يعد من الأمور الصعبة بالنسبة للكثير من الفتيات، والكثيرات يجدن الحل في استخدام الليزر، إلا أن هناك بالفعل العديد من المواد الطبيعية التي يمكنها أن تزيل النمش من البشرة.

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه يمكن للأشعة فوق البنفسجية القاسية القادمة من الشمس أن تضاعف الخلايا الصبغية، مما يؤدي إلى ظهور البقع الشمسية، أو النمش، وفرط نشاط التيروزيناز (الإنزيم المسئول عن إنتاج الميلانين) قد يسبب نشاطًا غير منتظم للخلايا الصبغية مما يؤدي إلى ظهور النمش. كما أن بعض الأشخاص قد يصابون بهذه البقع بسبب مشاكل وراثية، ويمكن أن يظهر النمش على أي جزء من جسمك يتعرض لأشعة الشمس. يمكن أن يكون خديك وأنفك وشفتك العليا وأذنيك وذراعيك ويديك.

Advertisements

 

وصفات طبيعية لعلاج النمش 

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية، التي يمكن استخدامها في التخلص من النمش، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

جل الصبار
ستحتاجين فقط جل الصبار الطازج أو عصير الصبار
ما عليك القيام به هو استخراج جل الصبار طازجًا من ورقة الصبار وضعيه على المنطقة المصابة بالنمش.
اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.
وعليكي أن تفعلي هذا كل يوم.
يحتوي الصبار على عوامل علاجية طبيعية تعمل على تفتيح البقع الداكنة وغيرها من علامات أضرار أشعة الشمس على الجلد.
يساعد جل الصبار على تجديد البشرة ويحسن جودة البشرة. 
يُظهر الصبار أيضًا نشاط مضاد للتيروزينات الذي يساعد على إزالة النمش والبقع، علاوة على ذلك، فهو يحتوي على مركبين نشطين – الألويسين والألوين – اللذين يساعدان في إزالة البقع الشمسية وتفتيح فرط التصبغ.

 

الليمون
سوف تحتاجين
ليمون
1/4 كوب ماء
كرة قطن

اعصري الليمون الطازج.
اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.
اغسليه بالماء البارد.
جففي وجهك وضعي مرطبًا جيدًا.
تحذير: عصير الليمون غير المخفف حمضي للغاية وقد يسبب ضررًا للبشرة، خاصة إذا كانت عرضة للحساسية.

النمش، فيتو

طريقة بديلة:
قومي بخلط ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
استخدمي هذا الخليط كمقشر للنمش.
بعد الفرك لمدة دقيقة أو دقيقتين، اتركي الخليط لمدة 10 دقائق تقريبًا. اشطفيه بالماء.
استخدمي علاج عصير الليمون البسيط كل يوم، يمكن استخدام مقشر الليمون والسكر 2-3 مرات في الأسبوع.

يحتوي الليمون على خصائص تبييض قد تساعد في تقليل ظهور البقع الشمسية كما أنه يساعدك على الحصول على مظهر لا تشوبه شائبة ومشرق.

 

خل التفاح
سوف تحتاجين
ملعقة كبيرة خل التفاح
4 ملاعق كبيرة ماء
ملعقة صغيرة عسل

تخلط المكونات ويوضع الخليط على البشرة.
اتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم اغسليه.
أضيفي بعض عصير البرتقال إلى هذا المزيج للحصول على نتائج أفضل وأسرع.

قومي بذلك مرة واحدة يوميًا لتحقيق أقصى قدر من النتائج.

خل التفاح مفيد لمشاكل الجلد المختلفة، بما في ذلك النمش.
يمكن لحمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح أن يقلل من ترسب الميلانين. وبالتالي، قد يساعد في تقليل النمش.

قناع الزبادي والدقيق لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها

فوائد العرقسوس للبشرة، يفتحها ويحميها من أشعة الشمس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طرق علاج النمش طرق التخلص من النمش التخلص من النمش علاج النمش بالماسكات الطبيعية علاج النمش في المنزل علاج النمش في الوجه خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج التيروزيناز

مواد متعلقة

ماسكات لتبييض البشرة في البيت بأقل التكاليف والنتيجة مبهرة

وصفة طبيعية لترطيب وتقشير البشرة الجافة

الأكثر قراءة

طارق يحيى: مجلس الزمالك يواجه أزمات عديدة والسيرة الذاتية تحسم المدرب الجديد

انطلاق فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 بمشاركة مصر للطيران، اليوم

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، صحي ومثل الجاهز

تغطيات وثيقة التأمين ضد الأمراض الحرجة، تعرف عليها

القنابل الزلزالية تسحق «اتفاقات إبراهيم».. الانتهاكات غير المسبوقة ضد الفلسطينيين تغلق ملف التطبيع بين العرب وإسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

اشتباكات عنيفة وانفجارات ضخمة في تل الهوى وسط تواصل القتال بقطاع غزة

طرق التخلص من النمش في البيت بالمواد الطبيعية

Advertisements

منوعات

المزيد

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية