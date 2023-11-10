مؤتمر المناخ cop 28.. كل ما تريد معرفته عن المنطقتين الزرقاء والخضراء.. وتفاصيل الموضوعات التي يناقشها لمدة أسبوعين

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، في كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء، فما هي المنطقة الزرقاء والخضراء بمؤتمر المناخ وكيف تصل إليها؟

المنطقة الزرقاء هي موقع تديره اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي مفتوحة أمام مندوبي الأطراف والمراقبين المعتمدين.

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وتستضيف المنطقة الزرقاء المفاوضات الرسمية على مدار أسبوعين من المؤتمر، بالإضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي، وأجنحة الدول، وأحداث الرئاسة، ومئات الأحداث الجانبية بما في ذلك حلقات النقاش، والموائد المستديرة، والفعاليات الثقافية.

الوصول إلى المنطقة الزرقاء

لن يتمكن سوى المشاركين المعتمدين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مثل الأطراف وقادة العالم ووسائل الإعلام والمراقبين من الوصول إلى المنطقة الزرقاء، حيث تم فتح بوابة التسجيل الإلكترونية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في يونيو 2023.

ويتعين على جميع المشاركين الأجانب المسجلين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذين يدخلون دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الإمارات العربية المتحدة COP28.

أين تقع المنطقة الزرقاء؟

تقع المنطقة الزرقاء في مدينة اكسبو دبي، ويرتبط هذا المكان بدبي الأوسع عن طريق مترو دبي.

المنطقة الخضراء

أما المنطقة الخضراء فهي مفتوحة أمام وفود وضيوف المنطقة الزرقاء والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وعامة الناس.

وأوضحت رئاسة مؤتمر المناخ COP 28 أنه سيتم مشاركة المزيد من المعلومات المتعلقة بالوصول إلى الفعاليات المبرمجة أو التي تم حجز التذاكر لها بمجرد الانتهاء منها وستكون التذاكر متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لمؤتمر COP 28 في الإمارات العربية المتحدة.

أين تقع المنطقة الخضراء؟

وتقع المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي، بجوار المنطقة الزرقاء، وسيتم تشغيل المنطقة الخضراء في الفترة ما بين الخميس 30 نوفمبر والثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

قمة الطاقة الطلابية 2023

وأعلنت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 عن تنظيم قمة الطاقة الطلابية 2023، التي ستُعقد في أبو ظبي ودبي، وهي أكبر حدث في العالم في مجال الطاقة يقوده الشباب، مما يوفر مساحة تحويلية للشباب للتعاون في حلول الطاقة مع قادة الصناعة.

وستجمع قمة الطاقة الطلابية SES ما يزيد عن 650 من الشباب وقادة قطاع الطاقة من أكثر من 150 دولة في دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى تعاوني متعدد التخصصات.

منظمة عالمية يقودها الشباب

وستستضيف جامعة نيويورك أبوظبي مؤتمر SES 2023، بالتعاون مع Student Energy، وهي منظمة عالمية يقودها الشباب وتعمل مع شبكة تضم 50,000 شاب من أكثر من 120 دولة، إلى جانب الراعي الرئيسي لحدث هذا العام، صندوق Bezos Earth Fund. وهو أكبر التزام خيري فردي لمكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة، وتتم استضافة SES مرتين سنويًا في مدينة جديدة حول العالم.

وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ستزور قمة الطاقة الطلابية SES منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، لتسليط الضوء على قصة نجاح ورؤية تحول الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت رئاسة COP28 المعلومات الأولية حول المجموعة الأولى من الأحداث المخطط لها للبرنامج المواضيعي في COP28 على مدار أسبوعين من المؤتمر، وتعد هذه الأحداث نتاجًا لتوجيهات مجموعة متنوعة من الأطراف بشأن النتائج التي يرغبون في رؤيتها في كل يوم مواضيعي، وتعكس أيضًا مدخلات من عملية التشاور المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

آلية اختيار موضوعات مؤتمر المناخ COP28

وتم تصميم البرنامج المواضيعي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لتوحيد مجموعة متنوعة من الأطراف على جميع مستويات الحكومات، والشباب، ورجال الأعمال والمستثمرين، والمجتمع المدني، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والشعوب الأصلية، وغيرهم - حول حلول محددة يجب توسيع نطاقها هذا العقد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. إلى 1.5 درجة، وبناء القدرة على الصمود، وتعبئة التمويل على نطاق واسع، وتشكل هذه المجموعة من الحلول الاستجابة للتقييم العالمي، والنظر في موقف العالم من العمل المناخي والدعم، وتحديد الثغرات، والعمل معًا للاتفاق على مسارات الحلول حتى عام 2030 وما بعده.

وتهدف رئاسة COP 28 بالتعاون مع الأبطال رفيعي المستوى، بدعم من شراكة مراكش وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى تقديم برنامج مواضيعي متكامل هذا العام، وسيتم تأطيره بشكل خاص من خلال رؤية رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الموضحة في رسالتها إلى الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار مسارات العمل المناخي، وأجندة الاختراق، وأجندة شرم الشيخ للتكيف، من أجل دفع التحولات المنهجية اللازمة في كل المجالات المواضيعية للوفاء باتفاق باريس.

وأكدت رئاسة COP 28 أنه سيعلن الأبطال رفيعو المستوى وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قريبًا عن شراكة مراكش وبرنامج العمل العالمي للمناخ في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي سيكون جزءًا من هذا البرنامج المواضيعي الكامل الذي يستمر لمدة أسبوعين.

جدول COP 28 لمدة أسبوعين

30 نوفمبر: يوم الافتتاح

تفتتح الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو بدبي في 30 نوفمبر 2023

1، 2 ديسمبر: القمة العالمية للمناخ

تجمع القمة العالمية للعمل المناخي رؤساء الدول والحكومات إلى جانب قادة المجتمع المدني

3 ديسمبر: يوم الصحة والتعافي والسلام

يهدف هذان الموضوعات الجديدان لمؤتمرات الأطراف إلى تعزيز السياسات والاستثمارات التي تحمي الأرواح وسبل العيش وتدعم صمود المجتمع واستمراره

4 ديسمبر: يوم التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين

قد دعا مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الأطراف المعنية إلى إنهاء الأزمات المعلقة، وستعمل مع الآخرين لصياغة رؤية للمضي قدما في توسيع نظاق تمويل المناخ.

5 ديسمبر: يوم الطاقة والصناعة، والتحول العادل، والمجتمعات الأصلية

يركز هذا اليوم على الروافع والمسارات اللازمة لإزالة الكربون بسرعة، ونمو الوظائف والفرص الاقتصادية والانتقال العادل عبر الطاقة الكاملة.

6 ديسمبر: يوم العمل متعدد المستويات، والتحضر والبيئة المبنية، والنقل

يشهد مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين حضورا تاريخيا للقادة المحليين بما في ذلك رؤساء البلديات والمحافظين والبرلمانيين ورجال الأعمال

7 ديسمبر: يوم راحة

تتضمن مؤتمرات الأطراف تقليديا “يوم راحة” في منتصف البرنامج للمشاركين للتفكير وإعادة شحن طاقتهم قبل الأسبوع الثاني.

8 ديسمبر: يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات

يسعى هذا اليوم إلى تمكين الشباب من تشكيل نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 وما بعد، لاسيما بالنظر إلى المخاطر غير المتناسبة

9 ديسمبر: يوم الطبيعة، واستخدام الأراضي، والمحيطات

يعد الحفاظ على الطبيعة واستعادتها وإدارتها المستدامة جزءا لا يتجزأ من تحقيق أهداف اتفاق باريس

10 ديسمبر: يوم الغذاء والزراعة والمياه

يخلق تغير المناخ ضغوطا ومخاطر شديدة على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه التي تدعم رفاهية الإنسان.

11، و12 ديسمبر: المفاوضات النهائية

في اليومين الأخيرين من مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين لن تكون هناك أيام مواضيعية لتجنب البرمجة المكثفة عندما يتم إغلاق نص التفاوض في كثير من الأحيان.

جدير بالذكر أنه تشتمل برامج كل يوم على أربعة مواضيع شاملة تدعم التنفيذ الفعال والمترابط. وهي: التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والتمويل. ستتضمن البرمجة هذه المواضيع بشكل صريح من خلال المحتوى والمتحدثين.