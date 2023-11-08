رئاسة COP28: نسعى أن يكون المؤتمر الأكثر سهولة وإرث لا يترك أحدًا خلفه
أكدت رئاسة مؤتمر تغير المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة أنها تعمل جاهدة لجعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف هو مؤتمر الأطراف الأكثر سهولة وشمولًا حتى الآن من خلال المشاركة بشكل استباقي وحقيقي مع العديد من الدوائر والمجموعات المتنوعة، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الأصليين والشباب، لإسماع أصواتهم ومنحهم مقعدًا في المؤتمر.
الاهتمام بذوي الإعاقة في COP28
وأضافت رئاسة مؤتمر COP28UAE، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتأثرون بشكل غير متناسب بتغير المناخ ولذلك بدأنا بالاستماع الفعال لتوجيهات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، وحرصنا على اتباع نهج إمكانية الوصول للبيئات المبنية وإمكانية الوصول الرقمي وتعزيز التعاطف والتفاهم بين الجميع
وأشارت رئاسة مؤتمر COP28 إلى أن تم تدريب الموظفين والمتطوعين وتوعيتهم بالإعاقة وتم تقديم التدريب بالكامل من قبل أشخاص ذوي خبرة حية.
واختتمت رئاسة مؤتمر COP28UAE بأن الشمول وإمكانية الوصول هما سلسلة متصلة ورحلة وليست وجهة ونحن نتطلع إلى ترك إرث من الشمول لمؤتمرات الأطراف في المستقبل للبناء عليه، إرث لا يترك أحدًا خلفه.
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