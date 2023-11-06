أكبر حدث عالمي لإظهار التضامن بشأن العمل المناخي، ما هو COP28، وسبب اختيار الإمارات مستضيفا له هذا العام

يتبقى فقط 23 يوما على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتم عقده في لحظة حرجة للعمل المناخي التحويلي العالمي، ومن أجل تنفيذ جدول أعماله الطموح، سيكون مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين شاملًا وشفافًا وعمليًا وموجهًا نحو النتائج.

ما هو COP؟

في العقود الثلاثة التي تلت قمة ريو وإطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، عقد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية (COP) اجتماعات مع البلدان الأعضاء كل عام لتحديد الطموحات والمسؤوليات، وتحديد تقييم التدابير المناخية، وأدت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP21) إلى اتفاق باريس، الذي حشد العمل الجماعي العالمي للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع التأثيرات الموجودة بالفعل لتغير المناخ.

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دول مجموعة العشرين

وحث الرئيس المعين لمبادرة COP28 دول مجموعة العشرين على قيادة الطريق وإظهار التضامن بشأن العمل المناخي، إذ لا يزال الوقت متاحًا أمام مجموعة العشرين لإظهار قيادتها والعمل مع قادتهم لدفع العمل المناخي العالمي في هذا العقد الحرج.



وأوضح رئيس COP28 أنه في الوقت الحالي، تسير العديد من المؤشرات في الاتجاه الخاطئ، حيث يستمر تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، حيث تم تسجيل شهر سبتمبر الماضي رسميًا باعتباره الشهر الأكثر سخونة في التاريخ، كما أننا نفقد التنوع البيولوجي، والأراضي الزراعية تتدهور، ويتزايد انعدام الأمن الغذائي، لذا إذا كنا راغبين في إحراز تقدم في مجال التكيف، فيتعين علينا أولا أن نحدد كيف يبدو النجاح من حيث وقف فقدان التنوع البيولوجي، واستعادة الأراضي الزراعية، والحفاظ على الغابات، وحماية السواحل، وضمان عدم معاناة أحد من الجوع، وحماية الأرواح وسبل العيش في كل مكان.

وتابع رئيس COP28 أنه ينبغي لدول مجموعة العشرين أن تجعل تحويل النظم الغذائية أولوية قصوى، وينبغي أن تعمل خطط واستراتيجيات التكيف الوطنية الخاصة بكم على تعزيز الاستخدام المستدام للأراضي، والاستفادة من التكنولوجيات لزيادة مرونة المحاصيل، وتعزيز التغذية، والحد من الآثار المناخية للزراعة.



وأكد على أن مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 تعد خطوة أولى حاسمة، ولكننا بحاجة إلى النظر في توجيه نسبة قوية من جميع تمويل المناخ نحو استجابات التكيف، ومع ذلك، يتعين علينا أن نعترف بأن العديد من البلدان المعرضة للخطر - وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا - تعاني بالفعل من عواقب تغير المناخ التي تتجاوز ما يستطيع الناس التكيف معه.

سبب اختيار الإمارات العربية مستضيفا لـCOP28

أثبتت الإمارات العربية المتحدة نجاحها في العمل المناخي باعتبارها أولى دول المنطقة تصدق على اتفاقية باريس، وأولى الدولة التي التزمت بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد، وأولى الدول التي أعلنت عن مبادرة استراتيجية لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، إذ تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة برفع الطموح في هذا العقد الحرج للعمل المناخي.

وقد جعلت المساهمات المحددة وطنيا لعام 2015 الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بحلول عام 2030، كما أنها أطلقت المسار الوطني لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 في نوفمبر 2022، والذي يحدد الإطار الزمني ويحدد آليات تنفيذ المبادرة الاستراتيجية الإمارات صافي صفر بحلول عام 2050.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من 29 دولة فقط قدمت مساهمتها المحددة وطنيًا الثانية المنقحة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، ومن المتوقع أن يُترجم الهدف المعزز إلى خفض مطلق للانبعاثات بنحو 93.2 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

من هو رئيس COP28

دكتور سلطان أحمد الجابر، هو الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة وكان مبعوث خاص لتغير المناخ من 2010-2016 ومن 2020 إلى الوقت الحاضر.

لعب الجابر دورًا أساسيًا في تشكيل مسار الطاقة النظيفة في الإمارات، وتولى منصب الرئيس التنفيذي المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر في أبوظبي حاليًا وهو مبادر رائد للطاقة المتجددة، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبًا عالميًا رائدًا في مجال الطاقة النظيفة.

شارك الجابر أيضًا في التركيز على النتائج في أكثر من 11 مؤتمرًا للأطراف، بما في ذلك مؤتمر باريس التاريخي لتغير المناخ (COP21) في عام 2015، وعند انضمامه إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كرئيس تنفيذي لها، قاد الجابر استراتيجية إزالة الكربون بقيمة 15 مليار دولار.