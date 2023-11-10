قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات للفلسطينيين بالضفة الغربية

حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيمي العروب والفوار، فجر اليوم الجمعة، حيث طالت الاعتقالات ما يزيد عن 20 مواطنا فلسطينيا.

مداهمة منازل الفلسطينيين

وقالت وقالت مصادر فلسطينية في المخيمين، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، وسط اطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين وتفتيشها تفتيشا دقيقا، مخلقة اضرار جسيمة بالمنازل، واعتقلت خلال ذلك عدد أكثر من 12 مواطنا.

Advertisements

كما داهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين في مخيم الفوار ودمرت محتويات أجزاء من المنازل المداهمة، وتم خلال ذلك اعتقال أكثر من 8 مواطنين.

مطالبة إسرائيل بحماية الفلسطينيين بالضفة الغربية

من ناحيته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، إنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يجدون أنفسهم مستهدفين بمزيد من أعمال العنف، منذ اندلاع الصراع مع حركة حماس الشهر الماضي.

وقال تورك لصحفيين في العاصمة الأردنية عمان: "أناشد أيضًا السلطات الإسرائيلية، وبشكل عاجل، أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يتعرضون للعنف يوميًا من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، وسوء المعاملة والاعتقالات والإجلاء والترهيب والإذلال".

من ناحية أخرى، نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول إن القتال ضد حركة حماس في غزة سيستمر وإن كان سيشمل مرورًا آمنًا للمدنيين بعيدًا عن مواقع القتال، معتبرًا أن وقف إطلاق النار سيكون استسلامًا للحركة.



هدنة إنسانية لأكثر من ثلاثة أيام في غزة



وقال نتنياهو، بحسب الشبكة "في مواقع محددة، ولفترة محددة، ساعات قليلة هنا، وساعات قليلة هناك، نريد أن نسهل مرورًا آمنًا للمدنيين بعيدًا عن مناطق القتال، ونحن نفعل هذا".

وكانت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية نقلت في وقت سابق اليوم عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ صحفيين بأنه كان قد طلب من نتنياهو هدنة إنسانية لأكثر من ثلاثة أيام.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ شبكة فوكس نيوز بأنه لم يتفق مع الإدارة الأمريكية على كل شيء، قائلًا إن "واحدًا من الأشياء التي لم نتفق عليها هو وقف لإطلاق النار".

أضاف "وقف إطلاق النار مع حركة حماس يعني الاستسلام لها... ومن ثم فإنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن".

وتابع "لا نريد السعي لحكم غزة. ولا نريد السعي للاحتلال؛ لكننا نسعى لمنحها وإيانا مستقبلًا أفضل في الشرق الأوسط كله. وهذا يتطلب إلحاق الهزيمة بحماس. لقد وضعت الأهداف، لكني لم أضع جدولًا زمنيا لتحقيقها، لأنه كما تعرفون الأمر قد يستغرق وقتا أطول".

تحرير أكثر من 200 محتجز لدى حركة حماس



وبحسب "سي. إن. إن"، فقد أبدى بايدن تفاؤله بشأن تحرير أكثر من 200 محتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، بينهم أمريكيون، قائلًا "متفائلون؛ الأمور تمضي قدمًا". وقلل بايدن من أهمية المخاوف بشأن ما إذا كان نتنياهو ينصت إلى الولايات المتحدة، لكنه قال بحسب الشبكة إن العملية "استغرقت وقتًا أطول قليلًا مما كنت آمل".

وكانت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلت أمس الخميس عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل وافقت على هدن "تكتيكية".

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن الهدن تعني توسيع ممرات إنسانية بدأ تحديدها مؤخرًا للسماح لسكان غزة بالتوجه من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بعيدًا عن المناطق التي يحتدم فيها القتال.

وأضاف المسؤول أنه سيتم فرض هذه الهدن لمدة أربع ساعات في حي مختلف بشمال غزة كل يوم مع إخطار السكان قبل ثلاث ساعات من الموعد المحدد.

وبحسب المسؤول، سيكون بمقدور السكان استغلال هذا الوقت إما للتوجه جنوبًا عبر الممرين الإنسانيين اللذين أنشأتهما إسرائيل، أو مغادرة منازلهم من أجل التزود بالغذاء والدواء والمساعدات الأخرى.

لكن، طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس نفى التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل.

وقال النونو في بيان إن "المحادثات مستمرة حول الهدنة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة".

ونقلت شبكة تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق من اليوم عن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قوله إن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ وقف للعمليات العسكرية لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة يوميًّا.

وتواصل إسرائيل هجماتها وعملياتها البرية بقطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجومًا مباغتًا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



