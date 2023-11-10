نتنياهو: لا نسعى لاحتلال غزة ولا السيطرة على سكانها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة ولا غزوها ولا السيطرة على سكانها.

احتلال غزة

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نحن لا نسعى لاحتلال غزة ولا غزوها ولا حكم غزة".

طوفان الأقصى

وأضاف: "نحن نسعى إلى إيجاد حكومة، حكومة مدنية تكون هناك. نحن نعمل على التأكد من أن هذا (أحداث 7 أكتوبر) لن يحدث مجددًا".

وتابع: "لذلك لدينا قوة قادرة -إذا تطلب الأمر- إلى الدخول إلى غزة والقضاء على القتلة، لأن هذا هو ما يمنع تكرار أحداث حماس الطارئة التي حدثت".

رئيس وزراء الاحتلال الأسبق: نتنياهو يعاني انهيارًا عصبيًّا بسبب طوفان الأقصى

وأمس قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن بنيامين نتنياهو الآن يخطئ الحسابات من خلال التحضير لتولي السيطرة الشاملة على الأمن في غزة لـ"فترة غير محددة" بعد "القضاء على المقاومة الفلسطينية"، على حد قوله.

وأضاف أولمرت في تصريحات خلال مقابلة مع مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، أن بنيامين نتنياهو دُمِّرَ بسبب إخفاقه الهائل في الأمن القومي"، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال في حالة "انهيار عصبي"، في ظل سعيه لتجنُّب الإطاحة به من منصبه، بعد فشله في حماية الأمن القومي، خلال عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أن هذا يعني أن إسرائيل تبتعد حاليًّا عن المسار الإستراتيجي الصحيح، وإن التفاوض على نهج نهائي مع المجتمع الدولي يمثل أولوية، بدلًا من العودة إلى المحادثات بشأن إنشاء دولة فلسطينية وإعادة الزمن للخلف والإشراف العسكري الكامل على غزة.

تابع: "لقد حدث شيء فظيع لنتنياهو"، وأشار إلى أن "بيبي (لقب نتنياهو) كرّس نفسه طوال حياته كباحث أمني". لكن هذا هراء، مضيفا: "كل لحظة يقضيها رئيسًا للوزراء تشكل تهديدًا لإسرائيل، وأنا أقول ذلك من أعماق قلبي، وأنا واثق من أن الشعب الأمريكي يفهم أنه ليس في حالة جيدة"، وحذر أيضًا من أن خطة نتنياهو الاستراتيجية للحفاظ على السيطرة على غزة بعد الحرب تبدو كالعودة للخلف إلى عام 2005، حين كانت إسرائيل تمارس السيطرة العسكرية على القطاع الساحلي.

الرقابة الأمنية الإسرائيلية في قطاع غزة

وشدد على أن الرقابة الأمنية في قطاع غزة ليست في مصلحة إسرائيل، قائًلا: "من مصلحتنا أن ندافع عن أنفسنا بطريقة مختلفة عمَّا كنا نفعل قبل هجوم 7 أكتوبر، لكن أن نسيطر على غزة مجددًا.. لا"، محذرا من أن صبر حلفاء إسرائيل الغربيين بدأ ينفد مع فشل نتنياهو ووزرائه في وضع خطة واضحة لحكم قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وشدد "يمكننا أن نفعل الكثير، لكن لا يمكننا أن نفعل كل ما نريده".

واشتكى أولمرت من الافتقار إلى التفكير الجاد لدى حكومة إسرائيل في زمن الحرب، لافتا إلي استطلاع أجرته بوليتيكو أن 44% من الإسرائيليين قالوا إنَّ نتنياهو مسؤول عما حدث في 7 أكتوبر، فيما اعتبر 18% فقط أنَّه لا يتعين أن يترك منصبه، في حين يرغب 76% منهم في أن يغادر المنصب عاجلًا.