الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بينها السهولة في التسعير، خبير يحدد مزايا التداول على أذون الخزانة بالسوق الثانوي

محمد حسن، فيتو
محمد حسن، فيتو

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية: إن  التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة قرارا صائبا تأخر كثيرا. 

 

وأشار إلى أنه في السابق كان يتم التداول على أذون الخزانة في البنوك من خلال السوق الأولي والسوق الثانوي، وبالنسبة للسوق الثانوي فكان يتم دون علم بالأسعار وبنظام المقايضة من خلال التعاون مع آخرين، وبذلك فأن وجود الأسعار والكميات والتداول على شاشات البورصة وهو أفضل كثيرا مما كانت عليه.

 

Advertisements

 

وأضاف العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية في تصريحاته، أن هناك مزايا عديدة من بينها سهولة التداول في السوق الثانوي من خلال البيع والشراء، وزيادة حجم سوق المال، وتصبح هناك تغيرا في أعمال شركات السمسرة، حيث أصبحت بيت استثمار تقوم بكل شيء، وتقوم بالتداول في الأذون والأسهم، وتزيد بذلك العمولات وارباح الشركات.

 

 وأشار إلى أنه سيكون هناك تسعير حقيقي وعرض وطلب حقيقي على شاشات التداول، متابعا أنه بالنسبة لآليات التداول فأنه لا زال الأمر مبكرا لتفعيل المشتقات والشورت سيلنج ولا بد من الاهتمام بها بشكل أكبر وتفعيلها بشكل كبير، كذلك صناديق الاستثمار المتداولة، لابد من تفعيلها والاستفادة منها  مشددا على ضرورة  زيادة الوعي بأهمية البورصة.

 

وكان  رئيس البورصة صرح في وقت سابق أنه استعدادا لبدء التداول على أذون الخزانة، فقد قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلو نحو 35 بنكا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية. 

 

 وبلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه مصري بعدد 109 عمليات. 

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الموارد الأساسية تتصدر تداولات نهاية الأسبوع في البورصة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البيع والشراء أرباح الشركات الدورات التدريبيه اذون الخزانة الشورت سيلنج العضو المنتدب المتعاملين الرئيسيين صناديق الاستثمار

مواد متعلقة

البورصة تربح 24 مليار جنيه بختام تعاملات أول الأسبوع

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قوائم الجامعات الخاصة والحكومية والمعاهد المعتمدة من التعليم العالي

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

"فيتو" تحقق فى روسيا على هامش القمة الأفريقية.. كواليس الحياة اليومية للروس على مدار الـ24 ساعة.. وموقف الشعب من المقاطعة الغربية وأسرار علاقته بالرئيس بوتين

البورصة المصرية أثناء آخر أسبوع في يوليو.. 8.6 مليار جنيه قيمة التداول على 2,886 مليون ورقة.. وتوقعات الخبراء في أغسطس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في أرقام (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

تصاعد الأزمة بين الأردن وإسرائيل، والمملكة تترك كل الخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال

عمرو أديب: أسعار السلع والدولار بيزيدوا بلا توقف، وربنا مع الحكومة (فيديو)

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

دولة أوروبية تهدد بمقاطعة منتجات إسرائيل وحظر كبار مسئوليها من دخول أراضيها

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

ماجدة خير الله لبيومي فؤاد: كمان شوية وهتبوس الأيادي

أبرز القرارات التربوية في الكرة المصرية.. الزمالك يعرض فتوح وصبحي والزناري للبيع.. عقوبات في واقعة السكين.. الأهلي يوقف 16 لاعبا في عهد الجوهري.. وترحيل إبراهيم سعيد من المنتخب

أخبار الفن اليوم، انتهاء العلاقات بين محمد سلام وبيومي فؤاد.. وماجدة زكي تكتفي بـ 8 آلاف بشباك التذاكر

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت المعلم نور يلفت الأنظار بمعرض النقل الذكي (صور وفيديو)

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

اليوان الصيني يحقق مكاسب على حساب الجنيه في تعاملات المساء اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاثنين 6-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 6-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسامة قابيل يحذر من أمر خطير نفعله في حياتنا ويخالف أوامر الله (فيديو)

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية