بينها السهولة في التسعير، خبير يحدد مزايا التداول على أذون الخزانة بالسوق الثانوي

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية: إن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة قرارا صائبا تأخر كثيرا.

وأشار إلى أنه في السابق كان يتم التداول على أذون الخزانة في البنوك من خلال السوق الأولي والسوق الثانوي، وبالنسبة للسوق الثانوي فكان يتم دون علم بالأسعار وبنظام المقايضة من خلال التعاون مع آخرين، وبذلك فأن وجود الأسعار والكميات والتداول على شاشات البورصة وهو أفضل كثيرا مما كانت عليه.

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وأضاف العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية في تصريحاته، أن هناك مزايا عديدة من بينها سهولة التداول في السوق الثانوي من خلال البيع والشراء، وزيادة حجم سوق المال، وتصبح هناك تغيرا في أعمال شركات السمسرة، حيث أصبحت بيت استثمار تقوم بكل شيء، وتقوم بالتداول في الأذون والأسهم، وتزيد بذلك العمولات وارباح الشركات.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تسعير حقيقي وعرض وطلب حقيقي على شاشات التداول، متابعا أنه بالنسبة لآليات التداول فأنه لا زال الأمر مبكرا لتفعيل المشتقات والشورت سيلنج ولا بد من الاهتمام بها بشكل أكبر وتفعيلها بشكل كبير، كذلك صناديق الاستثمار المتداولة، لابد من تفعيلها والاستفادة منها مشددا على ضرورة زيادة الوعي بأهمية البورصة.

وكان رئيس البورصة صرح في وقت سابق أنه استعدادا لبدء التداول على أذون الخزانة، فقد قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلو نحو 35 بنكا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية.

وبلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه مصري بعدد 109 عمليات.