80 ألف عملية تداول بمنتصف حركة التعاملات اليوم بالبورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف حركة تعاملات اليوم الخميس الموافق 9 / 11 / 2023، وباجمالى عدد عمليات تداول بلغت 80 الف عملية تداول، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89 % عند مستوى 24.439.77 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6 % عند مستوى 29234 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 10270 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.70 % عند مستوى 4.687.64 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02 % عند مستوى 6.972.19 نقطة.

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مؤشررات، فيتو

تداولات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، أمس الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.616 تريليون جنيه، لتربح نحو 35 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88 % عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.52% عند مستوى 10209 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 6901 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581 تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48% عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% عند مستوى 6850 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تداولات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة.