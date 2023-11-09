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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية،  ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89 %  عند مستوى 24.439.77 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6 %  عند مستوى 29234 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6%  عند مستوى 10270 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.70 %  عند مستوى 4.687.64 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02 %  عند مستوى 6.972.19 نقطة.

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مؤشررات، فيتو 

 

المؤشر الرئيسى  EGX30

يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 24430 نقطة بفارق 348 نقطة بنسبة 1.77 % حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوى بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثانوى الذى يكمن عند 22910 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 22639.59 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مسستوى الـ 22000 نقطة  - 22500. 

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مؤشرات، فيتو 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 ويتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 4600 نقطة مرتفعا بفارق  حوالى 18 نقطة بنسبة 0.46 % حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 3.677 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 4500 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضى الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 4400 – 4500 – 4600 وتلك هى نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهلة  على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.616 تريليون جنيه، لتربح نحو 35 مليار جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54%  عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88 %  عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.52%  عند مستوى 10209 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74%  عند مستوى 6901 نقطة.

 

 

مؤشرات، فيتو 

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 وتباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

مؤشرات، فيتو 

 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد الماضي، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط. 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة.

 

 

 

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