الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية أمام اليمن
طوفان الأقصى، كشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تحرك جديد ضد القوات الأمريكية في المنطقة.
اسقاط طائرة أمريكية
وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين: أسقطنا طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية خلال قيامها بعمليات تجسس.
القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
من جهة أخرى، قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة - وفق تعبيره.
وزعم جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع.
هدنة إنسانية مؤقتة
وادعى كيربي أن الولايات المتحدة تدعم وجود هدنة إنسانية مؤقتة ذات رقعة جغرافية محدودة في غزة، مواصلا مزاعمه: نريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين.
وأعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها استهدفت جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب تجمع آليات في غزة.
اشتباكات القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي
ووقعت اليوم الأربعاء اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على عدة محاور في شمال قطاع غزة.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي خلال اشتباك في شمال قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، سقط الرائد يعقوب عوزري، جندي مشاة (28 عامًا) من قرية شماي، في معركة في شمال قطاع غزة.
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من لواء الجولان وجنديان من لواء الفرسان بجروح خطيرة في المعركة في شمال القطاع مساء البارحة".
إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية
من جانب آخر أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، من البنتاجون لمدة 11 شهرًا مبدئيًّا، مع إمكانية شرائهما والاحتفاظ بهما في نهاية عقد الإيجار".
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