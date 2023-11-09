تطويل الشعر من الأمور التى تهواها الفتيات كثيرا للحصول على شكل مميز وأكثر جاذبية لأن الشعر الطويل علامة من علامات الجمال.

وتطويل الشعر يكون من خلال التغذية الجيدة والوصفات الطبيعية التى تغذي فروة الرأس وتحفزها على إنبات الشعر وزيادة طوله.

وصفة طبيعية من الأرز لتطويل الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية من الأرز لتطويل الشعر.

المكونات:-

نصف كوب أرز

كوب ماء

الطريقة:-

نحضر الأرز ونغسله، ثم ننقعه فى الماء الفاتر.

نترك الأرز منقوع فى الماء لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم نصفى الأرز ونأخذ السائل الناتج ونحفظه فى زجاجة.

ثم نرش من ماء الأرز على فروة الرأس وندلكها جيدا لمدة 10 دقائق.

ثم نترك ماء الأرز على الشعر لمدة ساعتين.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية من الأرز لتطويل الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.