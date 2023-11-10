الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

عن عمر 95 عامًا، وفاة قائد مهمة أبولو 8

رائد الفضاء الأمريكي
رائد الفضاء الأمريكي فرانك بورمان، فيتو

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الخميس، أن وفاة رائد الفضاء الأمريكي، فرانك بورمان، الذي كان قائد مهمة "أبولو 8"، عن عمر ناهز 95 عامًا.

وقالت ناسا: إن بورمان، توفي يوم الثلاثاء الماضي في منطقة "بيلينجز"، في ولاية "مونتانا" الأمريكية.

من أفضل رواد الفضاء في ناسا

وأوضح المسئول الإداري في ناسا، بيل نيلسون: "اليوم نتذكر واحدًا من أفضل رواد الفضاء في ناسا.. كان رائد الفضاء، فرانك بورمان بطلًا أمريكيًا حقيقيًا، بوصفه قائد لمهمة "أبولو 8"، قاد رائد الفضاء أول مهمة مأهولة، حول القمر في عام 1968، ومهد الطريق للهبوط على سطح القمر، بعد ذلك ببضعة أشهر.

Advertisements

رائد الفضاء الأمريكي فرانك بورمان، فيتو

وقد ولد بورمان في ولاية إنديانا الأمريكية، ونشأ لديه شغف بالطائرات في سن الـ 15 عامًا، الأمر الذي قاده في النهاية إلى القوات الجوية ثم وكالة ناسا.

ونال بورمان العديد من الجوائز، بما في ذلك "ميدالية الكونجرس الفخرية للفضاء".

قبل بدء تحليلها، ماذا وجد علماء ناسا بعد فتح كبسولة عينة من الكويكب بينو

ناسا: يمكن إنتاج الأكسجين في المريخ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا رائد الفضاء الأمريكي فرانك بورمان مهمة أبولو 8 ولاية مونتانا الأمريكية ولاية إنديانا الأمريكية القوات الجوية ميدالية الكونجرس الفخرية للفضاء

مواد متعلقة

تحديد موعد عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

العربية: توافق على صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال

3 صور ترصد توديع الرئيس السيسي لأمير قطر

ننشر جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أخبار الأهلي، الفريق يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة وبيرسي تاو يقود التشكيل المتوقع للقاء

حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها بعد عرض حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: السلاحف العملاقة بالانقراض بسبب البلاستيك

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الجمعة 10-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

جدول مواعيد إصدار أفلام عالم مارڤل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 فضائل قراءة المعوذتين صباحا ومساء ومواطن قراءتها الواردة عن النبي

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالضيق والمرض وقطع الرحم

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية