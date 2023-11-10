عن عمر 95 عامًا، وفاة قائد مهمة أبولو 8

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الخميس، أن وفاة رائد الفضاء الأمريكي، فرانك بورمان، الذي كان قائد مهمة "أبولو 8"، عن عمر ناهز 95 عامًا.

وقالت ناسا: إن بورمان، توفي يوم الثلاثاء الماضي في منطقة "بيلينجز"، في ولاية "مونتانا" الأمريكية.

من أفضل رواد الفضاء في ناسا

وأوضح المسئول الإداري في ناسا، بيل نيلسون: "اليوم نتذكر واحدًا من أفضل رواد الفضاء في ناسا.. كان رائد الفضاء، فرانك بورمان بطلًا أمريكيًا حقيقيًا، بوصفه قائد لمهمة "أبولو 8"، قاد رائد الفضاء أول مهمة مأهولة، حول القمر في عام 1968، ومهد الطريق للهبوط على سطح القمر، بعد ذلك ببضعة أشهر.

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رائد الفضاء الأمريكي فرانك بورمان، فيتو

وقد ولد بورمان في ولاية إنديانا الأمريكية، ونشأ لديه شغف بالطائرات في سن الـ 15 عامًا، الأمر الذي قاده في النهاية إلى القوات الجوية ثم وكالة ناسا.

ونال بورمان العديد من الجوائز، بما في ذلك "ميدالية الكونجرس الفخرية للفضاء".

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