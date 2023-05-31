إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك عن رأيه في الخطط التي طرحتها الصين مؤخرا لبرنامجها الوطني من أجل استكشاف القمر.

وفي تعليق على الموضوع قال ماسك في تغريدة على تويتر: "برنامج الفضاء في الصين أكثر تقدما مما يعتقده معظم الناس".

إرسال رائد فضاء صيني إلى القمر

وكانت هيئة رحلات الفضاء المأهولة في الصين قد ذكرت مؤخرا أن الصين تنوي إرسال رائد فضاء إلى القمر ليهبط على سطحه قبل عام 2030، وتداول رواد "تويتر" هذه المعلومات فأظهر ماسك رأيه فيها.

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وسعت الصين بنشاط في السنوات الأخيرة لتطوير برنامجها الفضائي الوطني، إذ طورت العديد من الأقمار الصناعية ومركبات وصواريخ الفضاء، واستكملت تجميع محطتها المدارية في الفضاء.

برنامج وطني صيني لاستكشاف القمر

وكان مجلس الدولة الصيني قد وافق في يناير 2004 على برنامج وطني لاستكشاف القمر، وعام 2019 حققت الصين نجاحا بوصول أول مركبة فضائية تابعة لها إلى الجانب المظلم من القمر، وفي نوفمبر 2020 أطلقت مركبة Chang'e-5 إلى القمر التي تمكنت من جمع 2 كلج تقريبا من تربته، وعادت إلى الأرض محملة بالعينات بعد مضي حوالي 23 يوما على إطلاقها.

وتعمل الصين حاليا على مشروع لإرسال مركبة Chang'e-6 إلى الجانب المظلم من القمر لجمع عينات من التربة هناك ودراسة الشوائب الدقيقة والمواد الموجودة فيها.

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