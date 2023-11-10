خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن"الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع مساجد الجمهورية، بعنوان “الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها”.
ووجهت وزارة الأوقاف جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة ومدتها الزمنية.
ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع الخطبة لمن يريد الاسترشاد بها من الأئمة.
خطبة الجمعة مكتوبة
وفي وقت سابق كتب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلًا: “كلما حاول القتلة تبييض وجوههم واجتهدوا في تجنيد من يغسلون سمعتهم السيئة في القتل وصنعوا جماعات إرهابية موالية لهم ليلبسوها وحدها ثيابهم الملطخة بالدماء فضحهم الله على رءوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة.. أما آن للعملاء أن يستحوا من أنفسهم إن لم يستحوا من الله والخلق”.
وفي وقت سابق علق، وزير الأوقاف، على تفاقم الأوضاع في غزة، عبر تويتر.
وكتب: “لا يمكن لمن لديه أدنى حس إنساني أن يحتمل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية فجة أما من يدعم هذا الاحتلال بأي لون من ألوان الدعم فهو شريك في جريمته”.
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