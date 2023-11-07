الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"، حيث نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر موقع التواصل الاجتماعي نص الخطبة الذي جاء كالتالي:

خطبة الجمعة القادمة مكتوبة

وزارة الأوقاف

وفي سياق متصل أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 24 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023م، منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 312 ) مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(272) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



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مديرية أوقاف القاهرة

1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر

مديرية أوقاف الشرقية

2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق

3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا

4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق

5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية



مديرية أوقاف المنيا

6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة



مديرية أوقاف بني سويف

7. مسجد النور – قاي - إهناسيا

8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف



مديرية أوقاف الجيزة

9. مسجد حسين عزيز - العياط

10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر



مديرية أوقاف أسيوط

11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط

12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط

13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط

14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط



مديرية أوقاف الغربية

15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول

16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات



مديرية أوقاف سوهاج

17. مسجد آل البي – الدويك - طما



مديرية أوقاف مطروح

18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

مديرية أوقاف الوادي الجديد

19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط



مديرية أوقاف البحيرة

20. مسجد الصيرفي – أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم

21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي

22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان

مديرية أوقاف القليوبية

2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب