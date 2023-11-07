الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"، حيث نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر موقع التواصل الاجتماعي نص الخطبة الذي جاء كالتالي: 

 

خطبة الجمعة القادمة مكتوبة 

 

 

 

وزارة الأوقاف

وفي سياق متصل أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 24 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023م، منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 312 ) مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(272) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 

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مديرية أوقاف القاهرة
1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر
مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق
3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا
4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق
5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية
 

مديرية أوقاف المنيا
6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة 
 

مديرية أوقاف بني سويف
7. مسجد النور – قاي - إهناسيا
8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف
 

مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد حسين عزيز - العياط
10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر
 

مديرية أوقاف أسيوط
11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط
12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط
13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط
14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط
 

مديرية أوقاف الغربية
15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول
16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات
 

مديرية أوقاف سوهاج
17. مسجد آل البي – الدويك - طما
 

مديرية أوقاف مطروح
18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2 
مديرية أوقاف الوادي الجديد
19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط
 

مديرية أوقاف البحيرة
20. مسجد الصيرفي – أبو حمص
مديرية أوقاف الفيوم
21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي
22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
 

مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان
مديرية أوقاف القليوبية
2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب

 

 

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