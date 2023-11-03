عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، أنه كان معترضًا على نظام بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، خصوصًا في ظل قرار الكاف أولًا خلال وقت سابق بإعفاء الأندية المشاركة من دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا، وبعدها تم إلغاء القرار ولعب الأهلي أمام سانت جورج الإثيوبي ومن حسن الحظ أقيمت المباراتين في القاهرة.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إقامة بطولة في 21 يوم، ويتخللها 3 سفريات، أمر صعب بكل تأكيد على الأندية التي شاركت في البطولة، ولو أقيمت هذه البطولة بشكل مُجمع كانت ستكون أقوى وأفضل".

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وأضاف: "البطولة غير مفيدة، ولا يوجد فرق بينها وبين بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما هو الجديد الذي جاءت به، وسوف يتم حساب كافة الأمور ماليًّا، ماذا جنى الأهلي وماذا أنفق طوال الدوري الإفريقي".

وزاد: "توقيت الدوري الإفريقي صعب للغاية، خصوصًا في موسم يشهد أمم إفريقيا وكأس عالم للأندية، وأعتقد أنها كانت بطولة غير مفيدة، وتم استهلاك اللاعبين بشكل واضح وإرهاقهم بسبب كثرة السفريات".

وأشار إلى أن مستوى البطولة فنيا متواضع، والدليل قلة الأهداف في جميع المباريات.

وتابع: "منتخب مصر سيواجه سيراليون في ليبيريا بشكل رسمي، وسوف يتم توفير طائرة خاصة للمنتخب لخوض اللقاء يوم 19 نوفمبر".

وأتم: "الأهلي سيتجه من السعودية إلى الإمارات لخوض بطولة كأس سوبر الأبطال".

وحسم كل من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب الأفريقي، تأهلهما لنهائي الدوري الأفريقي للموسم الحالي 2023/2024.

وتأهل الوداد المغربي على حساب الترجي التونسي، فيما صعد صن داونز على حساب الأهلي.

موعد نهائي الدوري الإفريقي

ويواجه فريق الوداد نظيره صن داونز، يوم الأحد 5 نوفمبر المقبل، في منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.

أما مواجهة الإياب فقد تقرر لها، يوم السبت 11 نوفمبر، في منافسات إياب الدور النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا.

الأهلي يودع الدوري الإفريقي

الدوري الإفريقي، خرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على إستاد القاهرة.

مكافأة الأهلي من الدوري الإفريقي

ورغم الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقًا لما تنص عليه لوائح البطولة الإفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدًا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.