حسن مصطفى: فيتوريا يبحث عن مصلحته الفنية في ضم صبحي وفتوح

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أي مدير فني يبحث عن مصلحته في المقام الأول، ولو كنت مكان روي فيتوريا وأحتاج لانضمام محمد صبحي وأحمد فتوح في منتخب مصر سيتم ضمهما بصفة طبيعية، مشيرا إلى أن هناك أزمة فنية في مركز الظهير الأيسر حيث لا يتواجد سوى فتوح ومحمد حمدي لاعب بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "المدير الفني هو المسؤول الأول وسيتم الهجوم ضده في حالة خسارة أي مباراة، ولو أصيب محمد حمدي فلن يجد له بديل حال استبعاد أحمد فتوح، وسبق وأصر حسن شحاتة على ضم عصام الحضري لصفوف منتخب مصر في 2008، لأنه يرى مصلحته في تواجد اللاعب رغم أزمته الشهيرة مع النادي الأهلي بعد هروبه إلى سيون السويسري".

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وأضاف: "أحمد فتوح لا يدرك قيمة قميص نادي الزمالك، وفي النهاية تمت معاقبته، وقد يتم استبعاده المرحلة المقبلة بعد معسكر المنتخب القادم، بسبب عدم مشاركته مع ناديه، وفي النهاية فيتوريا مدرب واقعي لأنه يريد مصلحة المنتخب المصري في ظل نقص اللاعبين بمركز الظهير الأيسر".

وأكمل: "حزنت على مستوى رمضان صبحي خلال لقاء بيراميدز والزمالك، اللاعب ابتعد كثيرًا عن مستواه الحقيقي، وأصبح خارج منتخب مصر، وأخطأ بكل تأكيد في قراره بالرحيل عن الأهلي والانتقال لبيراميدز، وما حدث له نتيجة طبيعية، ولو كنت مكانه وفي سن صغير فلن أقبل فكرة الرحيل عن الأهلي تماما، وموقفه عكس السعيد وفتحي وشريف إكرامي لأنه رحلوا في سن كبيرة".

وتابع: "رمضان افتقد الدعم الجماهيري والإعلامي، ومستواه كان يزيد للغاية وكان أفضل لاعب مع المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا، وكان يشارك مع الأهلي في بطولات كبيرة ويتم رؤيته ودعمه بشكل قوي، لكن هناك لاعبين تفكر في حياتهم الأسرية والمهنية والفلوس مهمة لأي لاعب، لكن رمضان كان لاعب صغير السن وقادر على تعويض الجانب المالي".

وأكد: "لو عاد الزمن بـ رمضان صبحي، فأعتقد أنه لن يكرر ما فعله برحيله عن الأهلي وانتقاله لبيراميدز، لو جلست معه وسألته سيبدي ندمه على قراره السابق، رمضان فقد الكثير من بريقه مع بيراميدز".

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سبب ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك، لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وقال روي فيتوريا: أنا صاحب قرار ضم أي لاعب لمنتخب مصر وفقا لما تقتضيه مصلحة منتخب مصر، ولا صحة لما تردد عن تدخل حازم إمام وطلبه استبعاد ثنائي الزمالك.

وتابع فيتوريا: مشكلة فتوح وصبحي هي إدارية بحتة تخص نادي الزمالك وأنا أرى أنهما يفيدان المنتخب وليس لهما أي مشكلة داخل منتخب مصر، وأنا لا أتأثر بكلام الإعلام والسوشيال ميديا.

وأضاف: الزمالك لم يتخذ القرار النهائي بشأن اللاعبان وهما ما زال قيد التحقيق، وعندما يتخذ الزمالك القرار النهائي وقتها سنرى في المستقبل ماذا سيكون قرارنا في المنتخب.



وأكمل: فتوح لعب ٢٣ مباراة وهو أحد كباتن منتخب مصر وصبحي ما زال عمره ٢٤ سنة، وكذلك محمد صبحي الذي يبلغ 24 عامًا فقط وهو صغير بالنسبة لي وهذه سياسة اتبعها فهذه خطتي على المدى الطويل.

وقال فيتوريا: في حالة استبعاد لأي لاعب من المنتخب فهل لن يتم استبعاده من ناديه؟ بالطبع لا؟

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، بديلًا لمحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي.

وجاء استبعاد أبوجبل بسبب تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه بالدوري لذلك فضل فيتوريا ضم أحمد الشناوي.

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.