محمد صلاح: فيتوريا فتح الباب أمام تمرد لاعبين آخرين

أكد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أخطأ في ملف ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي، خصوصًا بعد قرار عرضهما للبيع من جانب إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن موقف المدرب البرتغالي غريب، فماذا لو قام اللاعبان بمغادرة معسكر للمنتخب في وجوده، كيف سيتصرف معهما؟!

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "يجب تطبيق القوانين الأخلاقية بين الأندية واتحاد كرة القدم، وأي لاعب يتم استدعاؤه من جانب ناديه بناء على مستواه الفني، والثنائي فتوح وصبحي لديهما أزمة مع نادي الزمالك وقاموا بالإخلال بالنظام، فكيف يتم مكافأة اللاعبان بدلا من إقرار النظام والاخلاق، لأن معنى ضم فتوح وصبحي للمنتخب هو التعدي على قرار إدارة الزمالك، لذلك يجب عقد اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على قرار فيتوريا".

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وأضاف: "هناك لاعبان قاما بارتكاب سلوك مشين ضد نادي الزمالك، فهل من حق المنتخب ضمهما، وأن يجعل اللاعبين يكررون أفعالهم في حق أنديتهم ومن ثم الانضمام لمنتخب مصر مستقبلا بشكل طبيعي دون مشكلة".

وأكمل: "فيتوريا أصبح مسؤول في مصر، وعليه المحافظة على الانضباط والأخلاق لكنه فتح الباب أمام تمرد لاعبين آخرين، ويجب على نادي الزمالك الاعتراض على هذا القرار وإدانة قرار فيتوريا بضم صبحي وفتوح، واللاعبان ساهما في خسارة الزمالك قبل لقاء زد، بعدما حدث انقسام في المعسكر وتأثر اللاعبين بالأزمة".

وواصل: "مجلس إدارة الزمالك كفيل أن يحصل على حقوق النادي من الناحية الاخلاقية، خصوصا بعدما تمرد صبحي وفتوح، ويجب أن يتم تطبيق القرارات الانضباطية، ولو كان فيتوريا طلب إيقاف اللاعبان كان القرار سيتم تنفيذه من جانب نادي الزمالك، لأن الرياضة أخلاق في المقام الأول".

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سبب ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك، لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وقال روي فيتوريا: أنا صاحب قرار ضم أي لاعب لمنتخب مصر وفقا لما تقتضيه مصلحة منتخب مصر، ولا صحة لما تردد عن تدخل حازم إمام وطلبه استبعاد ثنائي الزمالك.

وتابع فيتوريا: مشكلة فتوح وصبحي هي إدارية بحتة تخص نادي الزمالك وأنا أرى أنهما يفيدان المنتخب وليس لهما أي مشكلة داخل منتخب مصر، وأنا لا أتأثر بكلام الإعلام والسوشيال ميديا.

وأضاف: الزمالك لم يتخذ القرار النهائي بشأن اللاعبان وهما ما زال قيد التحقيق، وعندما يتخذ الزمالك القرار النهائي وقتها سنرى في المستقبل ماذا سيكون قرارنا في المنتخب.



وأكمل: فتوح لعب ٢٣ مباراة وهو أحد كباتن منتخب مصر وصبحي ما زال عمره ٢٤ سنة، وكذلك محمد صبحي الذي يبلغ 24 عامًا فقط وهو صغير بالنسبة لي وهذه سياسة اتبعها فهذه خطتي على المدى الطويل.

وقال فيتوريا: في حالة استبعاد لأي لاعب من المنتخب فهل لن يتم استبعاده من ناديه؟ بالطبع لا؟

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، بديلًا لمحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي.

وجاء استبعاد أبوجبل بسبب تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه بالدوري لذلك فضل فيتوريا ضم أحمد الشناوي.

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.



وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.