بسبب قطعة أرض، تفاصيل جريمة إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بشبين القناطر (فيديو)

شهدت مدينة شبين القناطر جنوب محافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، حيث أقدم ٣ أشخاص على قتل ابن عمهم وإصابة اثنين آخرين بسبب الخلاف على قطعة أرض مشتركة بينهم.

"فيتو" انتقلت إلى مدينة شبين القناطر جنوب محافظة القليوبية والتقت أسرة المجني عليه، والذي أكد والد الضحية أن ابن كان في زيارة لهما بعد عودته من إحدى الدول العربية، حيث إنه يعمل كعامل بناء، مضيفًا أن هناك خلافا كان بين المتهمين وبينهم بسبب تعديهم على الممر الذي يقومون بالمرور منه للوصول للأرض الزراعية لإضافته إلى أرضهم، حيث كان عرض الممر ٤ أمتار فقام المتهمون بشطره وأخذ ثلاثة أمتار منه حتى بات عرضه مترا واحدا فقط.

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أمعاؤه خرجت من أحشائه

وأضاف والد المجني عليه، أنهم لجأوا إلى لجنة من وزارة الزراعة وقامت بعمل معاينة للممر وأمرتهم بإعادة الشيء لأصله، وأثناء وجود المعاينة رفضوا حكمهم وبعدها قاموا بتفريغ سياراتهم من الشوم والأسلحة وقاموا بالاعتداء على ابني وعمه ونجل عمه، وأثناء دفاع ابني عن عمه قام المتهمون بطعنه أكثر من ١٠ طعنات متفرقة في جسده حتى أن أمعاءه خرجت من أحشائه.

محرر يحاور اسرة المجني

وتابع والد المجني عليه أن المتهمين بعدها استقلوا سيارة وخرجوا وراء الموتوسيكلات التي جاءت لإنقاذ حياة المصابين، وقاموا باصطدامهم، حتى أن كاميرات المراقبة رصدت هذا التعدي.

أخلاق القرية والريف

من جانبه قال ابن عم المجني عليه ويدعي عمر، إن المتهمين لم يراعوا صلة القرابة بيننا ولا حتى أخلاق القرية والأرياف المتعارف عليها في ربوع مصر، مشيرا إلى أنه كان هناك خلاف بينهم من قبل وقام شقيق المجني عليه بتحرير محضر في القسم، وتدخل وقتها مجموعة من العقلاء لوأد الفتنة بيننا وسرعان ما تنازل عن المحضر، وقمنا بعمل جلسات عرفية وتحرير إيصالات أمانة تلزم جميع الأطراف بالاحترام الكامل.

أسرة المجني عليه تتحدث لفيتو

وأكد "عمر" أنه لم يلتزم أبناء عمهم بهذا الاتفاق ولا بالايصالات وكانت الاشتباكات تتجدد من قبل المتهمين بين الحين والآخر.



أما زوجة المجني عليه، فجلست تردد "أنا جوزي عايش.. وهيبعت لي علشان أزور قبر النبي الشهر الجاي ومحدش يعزيني".

خلافات الإرث والأرض

وكشف عدد من شهود العيان في واقعة مقتل "مزارع" وإصابة آخر خلال مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة، بسبب خلافات الإرث والأرض الزراعية، بقرية بني تميم، بشبين القناطر، في محافظة القليوبية، تفاصيل الواقعة، مؤكدين أن الخلافات كانت قائمة بين العائلتين منذ أعوام تجددت يوم أمس، بعد اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الخلاف على ملكية أرض زراعية.

وأضاف شهود العيان، أن المجني عليه يدعى "م.ج"، واندلعت مشاجرة بينه و2 من أبناء عمه بسبب الخلافات على ملكية أرض زراعية، ليستل أحد المتهمين السكين ويوجه للمجني عليه طعنات نافذة في بطنه، سقط خلالها غارقًا في دمائه، ونقله عدد من الأهالي لمستشفى بنها الجامعي في محاولة لإنقاذه، ولكنه كان قد توفي حينما وصل إلى المستشفى.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة، وأكدا خلال التحقيقات، أنه نشبت مشاجرة بينهم وابن عمهم بسبب خلافات "الميراث" وخلال المشاجرة وجهوا له عدة طعنات نافذة في البطن، قائلين "مكناش نقصد مقتله والشيطان ضحك علينا".