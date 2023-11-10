الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محافظة القاهرة تفوز بمركزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

فعاليات المؤتمر الوطني
فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية، فيتو

حصدت محافظة القاهرة مركزين ضمن الـ ١٨ مشروعًا الذين تم إعلان فوزهم خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وترأسه د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.

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مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة 

وحصل مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من د.شيرين علي عبدالله العجرودي ( كلية الهندسة جامعة عين شمس) على المركز الأول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع "جديد" المقدم من م.رامي انور شنودة ( شركة جديد ) وهو شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول طاقة خضراء جديدة على المركز الثالث فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وكان المشروع السفير لمحافظة القاهرة هو مشروع أفران صديقة للبيئة بقرية الفواخير.
وقام رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التفقدية لمعرض المشروعات المتأهلة بالمحافظات بتفقد جناح المشروعات المتأهلة بمحافظة القاهرة والبالغة ١٨ مشروعًا في فئات المبادرة الـ ٦.

 

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وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى في مقدمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تسعى مصر لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠ على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل.


وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من مشاركة محافظة القاهرة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، هو استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب في مجال مواجهـة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.


وأضاف محافظ القاهرة أن المدن تعيش حاليًّا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئيـة والاقتصادية والاجتماعيـة وفى ضوء هـذه التحولات، يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمـد علـى التكنولوجيا الذكيـة لتحقيق التنميـة المستدامة.

 

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إدارة المخلفات الصلبة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء خالد عبدالعال محافظ القاهرة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلية الهندسة جامعة عين شمس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة القاهرة

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