الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

حزب الله يستهدف جنودا
حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ، فيتو

نشرت عدد من وسائل إعلام اليوم الخميس، فيديو لقيام قوات حزب الله اللبناني باستهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.. ولمشاهدة الفيديو من هناااا


حزب الله يستهدف تجمعا من جنود الاحتلال 

وكانت عملية الاستهداف التي نفذها حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المباشرة".. لمشاهدة الفيديو من هناااا


وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، عن إصابة دبابتين من طراز ميركافا  وسقوط طاقميهما بين قتيل ومصاب في هجوم على موقع المطلة الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

 

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حزب الله يشن هجوما على مواقع إسرائيلية


واستهدف حزب الله اللبناني، موقع المطلة الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية جراء الهجوم.


ونفذ عناصر حزب  الله هجوما صاروخيا مكثفا على عدة مواقع تابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية مع بيروت.

وقال  حزب الله اللبناني إنه  استهدف يوم الاثنين الماضي موقعين إسرائيليين بقصف صاروخي، مشيرا إلى أنه استهدف  ‏موقعي "المالكية" و"جل الدير" وحقق إصابات مباشرة.‏

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام بأن حزب الله اللبناني، نفذ هجوما ضخما ومتزامنا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترا.

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ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الصواريخ التي أُطلقت من لبنان على كرايوت بالقرب من حيفا، بأنها الأطول مدى حتى الآن.

كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي دولة الاحتلال. مشيرا إلى أن قواته ردت بالقصف المدفعي  على مصادر النيران.

 

القسام تعلن قصف تل أبيب وتدمير 6 دبابات

 

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".

وكذلك أفادت كتائب القسام باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن غارة إسرائيلية، على جبل اللبونة جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الطيران الحربي المعادي أغار على جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة، في وقت حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، بحسب قوله.

وقال الحزب، في بيان له، إنه تم "تدمير هذه التجهيزات"، مشيرًا إلى "استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مما أدى إلى إصابتهما".
 

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حزب الله يدمر دبابتين إسرائيليتين وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح

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حزب الله يقصف عددا من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ

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