الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله يدمر دبابتين إسرائيليتين وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح

دبابات إسرائيلية،
دبابات إسرائيلية، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن إصابة دبابتين من طراز ميركافا  وسقوط طاقميهما بين قتيل ومصاب في هجوم على موقع المطلة الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

 

حزب الله يشن هجوما على مواقع إسرائيلية

 

وفي وقت سابق استهدف حزب الله اللبناني، موقع المطلة الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية جراء الهجوم.

 

وشن حزب الله هجوما صاروخيا مكثفا على عدة مواقع تابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية مع بيروت.

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وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف يوم الاثنين الماضي موقعين إسرائيليين بقصف صاروخي، مشيرا إلى أنه استهدف  ‏موقعي "المالكية" و"جل الدير" وحقق إصابات مباشرة.‏

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام بأن حزب الله اللبناني، نفذ هجوما ضخما ومتزامنا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترا.


ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الصواريخ التي أُطلقت من لبنان على كرايوت بالقرب من حيفا، بأنها الأطول مدى حتى الآن.

كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي دولة الاحتلال. مشيرا إلى أن قواته ردت بالقصف المدفعي  على مصادر النيران.

 

القسام تعلن قصف تل أبيب وتدمير 6 دبابات


وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".

وكذلك أفادت كتائب القسام باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن غارة إسرائيلية، على جبل اللبونة جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الطيران الحربي المعادي أغار على جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة، في وقت حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، بحسب قوله.

وقال الحزب، في بيان له، إنه تم "تدمير هذه التجهيزات"، مشيرًا إلى "استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، مما أدى إلى إصابتهما".
 

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حزب الله يقصف عددا من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ

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نائب بالبرلمان اللبناني عن حزب الله: سنرد الصاع صاعين لإسرائيل

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