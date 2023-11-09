الدوري الأوروبي، ليفربول يتأخر أمام تولوز 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد تولوز الفرنسي بتقدم الأخير 0/1، في المباراة التي تجرى مساء اليوم الخميس، على الملعب البلدي بفرنسا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

سجل اللاعب آرون دونوم هدف فريق تولوز في مرمى ليفربول في الدقيقة 36.

تولوز وليفربول، فيتو

تشكيل ليفربول أمام تولوز

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جاريل كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: بن دوك، لويس دياز، كودي جاكبو.

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة مضيفه تولوز.

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تشكيل تولوز ضد ليفربول

ريستيس- نيكولايسين- ديسلر- كوستا- سيرو- دالينجا- آرون دونوم- سوازو- شميدت- موسى ديارا- كاسيريس.

تولوز، فيتو

ترتيب ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي فريق تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلفًا لسانت جيلواز الوصيف بفارق الأهداف وأخيرًا لاسك لينز النمساوي بدون رصيد من النقاط.

وحصد فريق ليفربول 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات، ويتطلع للاستمرار في سلسلة الانتصارات بالمسابقة الأوروبية التي يستهدف تحقيق لقبها الرابع على مر تاريخ الريدز.

ويستأنف فريق ليفربول مشواره الأوروبي في اليوروبا ليج، بعد تعادله أمام لوتون تاون بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليفقد نقطتين في صراع المقدمة بجدول ترتيب البريميرليج.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الرابع، فيما يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 27 نقطة ثم توتنهام وصيفًا برصيد 26 نقطة.

رقم تاريخي لليفربول

وخاض ليفربول أمام تولوز المباراة رقم 150 في تلك المسابقة تحت مسمياتها المختلفة من كأس المعارض وكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي، وحقق الريدز 81 انتصارًا.

كما يخوض الريدز اليوم المباراة رقم 450 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، علمًا بأن الفريق حقق معه 278 انتصارًا.

ونجح ليفربول في الفوز على تولوز في المباريات الثلاث السابقة بينهما، (4-0) و(5-1) على أرضه، إلى جانب الفوز خارج ميدانه بهدف دون رد في موسم (2007- 2008) في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام حقق ليفربول خارج أرضه أمام الأندية الفرنسية 5 انتصارات في 15 زيارة سابقة، وتكبد 8 هزائم وتعادل مرتين.